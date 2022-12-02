فخامة المنظر وروعة الأجواء.. إجازتك اليوم في منتزه ذهبان البحري

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للباحثين عن التغيير والخروج من الروتين للانطلاق في وقت ممتع وسط الهواء الطلق والمناظر الخلابة، نعرض لكم اليوم واحدًا من أفضل منتزهات محافظة جدة، والذي يعد واجهة للمتنزهين وأحد أرقى المناطق الترفيهية.

منتزه ذهبان البحري

يمكنك أن عيش تجربة مميزة واستثنائية بزيارة منتزه ذهبان البحري، الذي يعد واجهة مهمة وبارزة للمحليين والسياح الراغبين بقضاء وعيش أوقات فريدة من نوعها.

مميزات منتزه ذهبان البحري

يتميز منتزه ذهبان البحري بقربه من مدينة جدة، فهو يبعد عن عروس البحر الأحمر بساعة واحدة فقط.

لا تتردد في زيارة هذا المنتزه الرائع لتستمتع بمناظر خلابة ومساحات طبيعية واسعة تطل على البحر، مزودة بجميع المرافق والخدمات، التي تجذب إليها الزوار و السكان المحليين.

سبب تسمية منتزه ذهبان البحري

تسمى القرية المُنشأ عليها المنتزه باسم “ذهبان” منذ القدم، لاحتوائها على ذهبين، وهما الذهب، والملح الذي شبه حينها بالذهب لندرته.

أهم الأنشطة الترفيهية في منتزه ذهبان البحري

1- المشي والركض.

يمكنك أن تُمارس رياضة المشي والركض، في ممرات منتزه ذهبان،التي تم تجهيزها لذلك بأجهزة رياضية حديثة، لتتمكن من ممارسة الرياضة في الهواء الطلق المُنعش و التمتع بالطبيعية الخلابة.

2- نوافير وأشجار رائعة.

يشمل المنتزه على نافورتين كبيرتين، و 600 شجرة و 4500 شُجيرة و 312 شجرة نخيل، و المزيد من المساحات الخضراء الأخرى، التي تضم مجموعة متنوعة من الأزهار والنباتات المختلفة.

3- منطقة ألعاب أطفال.

يمكن لأطفالك أن يستمعتوا في منتزه ذهبان بمنطقة لعب كبيرة جدًا للأطفال الأقل من 10 سنوات، فتحتوى على أكثر من 25 لعبة تقريبًا وتتمتع بالأمان التام.

4- ملاعب.

تشمل أيضًا ملعب كبير لكرة القدم، وملعب آخر للتنس، كما يوجد به مناطق مُظللة للعائلات للجلوس على شاطيء البحر وأخرى شبابية مُنفصلة.

5- مسجد

يوجد بمنتزه ذهبان البحري مسجدًا نظيفًا للمحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها.

6- الصيد.

يتوفر بداخلها منطقة لصيد الأسماك لهواة الصيد، فيُمكنك قضاء وقت ممتع لممارسة هوايتك المُفضلة.

7- شاطئ رملي.

كذلك يوجد شاطيء رملي، يُمكن للأطفال اللعب فيه وبناء القلاع الرملية الشيقة. ويوجد به أيضا مناطق مُظللة على الرمال كالكوخ، ليمتع زواره بالجلوس داخلها باسترخاء وخصوصية تامة.

8- حفلات الشواء.

يتمتع منتزه ذهبان البحري بميزة رائعة لا توجد في معظم شواطيء جدة، وهي أنه يُمكنك الترتيب لإقامة حفلات الشواء الرائعة به، وذلك لمن يستمتعون بالشواء في الهواء الطلق مع الأصدقاء أو أفراد العائلة.

أهم التعليمات لزائري منتزه ذهبان البحري

– كل أسرة مسؤولة عن أطفالها.

– لا يسمح بدخول الدراجات الهوائية للحديقة.

– يجب الحفاظ على المسطحات النباتية.

– يحظر الشواء على المسطحات الخضراء.

– يحظر لعب الكرة على المسطحات الخضراء.

– لا يسمح بدخول الحيوانات الأليفة.

– إدارة المنتزه غير مسؤولة عن الحوادث الشخصية والسرقة.

– مساءلة المخالف للتعليمات السابقة قانونيًا.

أسعار تذكرة الدخول إلى منتزه ذهبان

يُعد منتزه ذهبان، هو المنتزه العام الوحيد في جدة برسوم دخول، فباقي المنتزهات العامة الأخرى مجانية.

وتبلغ قيمة تذكرة دخول منتزه ذهبان حوالي : 7 ريالات، تشمل ضريبة القيمة المضافة.

أوقات دوام منتزه ذهبان

الإثنين و الثلاثاء و الأربعاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساًء.

الخميس والجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساًء.

موقع منتزه ذهبان في جدة

يقع منتزه ذهبان البحري شمال مدينة البحيرات، بخليج سلمان شمال مدينة جدة، وللوصول عبر خرائط جوجل اضغط هنا.