الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. سطو مسلح على متجر أبل في ولاية كاليفورنيا بوضح النهار
30 وظيفة شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»
أمريكا تفرض عقوبات على «حزب الله» ومؤسسات متعاونة
مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي تتراجع بـ81 مليار قدم
إيران تستهدف معارضين في أوروبا وأمريكا
قرار جديد من «سناب شات» بشأن دوام الموظفين

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

أمريكا تفرض عقوبات على «حزب الله» ومؤسسات متعاونة

أمريكا تفرض عقوبات على «حزب الله» ومؤسسات متعاونة

أمريكا تفرض عقوبات على «حزب الله» ومؤسسات متعاونة
١٢:٣٦:٠٥ ص، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

فرضت أمريكا، عقوبات على شخصيات منتمية لحزب الله اللبناني، ومؤسسات معاونة معه.

مؤسسة القرض الحسن وشركة الخبراء 

وشملت العقوبات، عادل محمد منصور، مدير مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، وكذلك شركة الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات في لبنان لتعاملها مع حزب الله، حسب “العربية”.

اقرأ أيضا:

الإرياني: إيران تسعى لاستنساخ «حزب الله» آخر في اليمن

عقوبات على إيران وحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مطلع نوفمبر الماضي، فرض عقوبات جديدة ضد إيران، وقالت إن العقوبات الجديدة ضد إيران تشمل شخصيات مرتبطة بحزب الله وفيلق القدس.

وأوضحت “الخزانة الأمريكية”، أن العقوبات الجديدة عل طهران تستهدف، كذلك، قطاعات النفط والشحن والسفن.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق، إن واشنطن لن تصمت إزاء قمع إيران للمتظاهرين السلميين.

وأوضحت أن السلطات الإيرانية تشن حملة عنيفة ضد المتظاهرين السلميين، مشيرة إلى أن جلسة مجلس الأمن سوف تدين قمع إيران الوحشي للمتظاهرين الشجعان.

وأضافت أنه لا يمكن السكوت حيال الهجمات العنيفة التي تشنها السلطات الإيرانية على المتظاهرين السلميين، وأن ممثلي أمريكا وألبانيا في الأمم المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في المنظمة، سيعقدون اجتماعًا اليوم لإدانة القمع الوحشي للنظام الإيراني ومناقشة الأمر.

الكلمات الدلالية:
إيران حزب الله عقوبات أمريكية لبنان

مواد ذات صلة

المزيد
شرطة الشرقية تُحيل أطراف مشاجرة الخفجي إلى النيابة العامة (فيديو)

شرطة الشرقية تُحيل أطراف مشاجرة الخفجي إلى النيابة العامة (فيديو)

٠٨:٢١ م، الأربعاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧
لحل مشاكلك ببساطة.. 4 طرق لتحسين الذاكرة والتفكير بإيجابية

لحل مشاكلك ببساطة.. 4 طرق لتحسين الذاكرة والتفكير بإيجابية

١٠:٥٢ م، الجمعة، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
تفاصيل خطة المملكة لزيادة المحميات البرية والبحرية إلى 30% في 2030

تفاصيل خطة المملكة لزيادة المحميات البرية والبحرية إلى 30% في 2030

٠٩:٥٧ م، الجمعة، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
«الصحة»: جرعات لقاح كورونا تتجاوز 16 مليون داخل المملكة

«الصحة»: جرعات لقاح كورونا تتجاوز 16 مليون داخل المملكة

٠١:٤٣ م، الثلاثاء، ١٥ يونيو ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *