أمريكا تفرض عقوبات على «حزب الله» ومؤسسات متعاونة

تواصل – فريق التحرير:

فرضت أمريكا، عقوبات على شخصيات منتمية لحزب الله اللبناني، ومؤسسات معاونة معه.

مؤسسة القرض الحسن وشركة الخبراء

وشملت العقوبات، عادل محمد منصور، مدير مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، وكذلك شركة الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات في لبنان لتعاملها مع حزب الله، حسب “العربية”.

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عقوبات على إيران وحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مطلع نوفمبر الماضي، فرض عقوبات جديدة ضد إيران، وقالت إن العقوبات الجديدة ضد إيران تشمل شخصيات مرتبطة بحزب الله وفيلق القدس.



وأوضحت “الخزانة الأمريكية”، أن العقوبات الجديدة عل طهران تستهدف، كذلك، قطاعات النفط والشحن والسفن.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق، إن واشنطن لن تصمت إزاء قمع إيران للمتظاهرين السلميين.

وأوضحت أن السلطات الإيرانية تشن حملة عنيفة ضد المتظاهرين السلميين، مشيرة إلى أن جلسة مجلس الأمن سوف تدين قمع إيران الوحشي للمتظاهرين الشجعان.

وأضافت أنه لا يمكن السكوت حيال الهجمات العنيفة التي تشنها السلطات الإيرانية على المتظاهرين السلميين، وأن ممثلي أمريكا وألبانيا في الأمم المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في المنظمة، سيعقدون اجتماعًا اليوم لإدانة القمع الوحشي للنظام الإيراني ومناقشة الأمر.