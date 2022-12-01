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إيران تستهدف معارضين في أوروبا وأمريكا
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إيران تستهدف معارضين في أوروبا وأمريكا

إيران تستهدف معارضين في أوروبا وأمريكا

إيران تستهدف معارضين في أوروبا وأمريكا
١١:٥٦:٤٢ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير نشرته صحيفة أمريكية، سعي نظام طهران لاستهداف اختطاف وقتل مسؤولين حكوميين غربيين ونشطاء وصحفيين إيرانيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وفقا لوثائق حكومية.

استهداف مسؤولين أمريكيين

وأجرت “واشنطن بوست”،  مقابلات مع 15 مسؤولا في واشنطن وأوروبا والشرق الأوسط، كشفت أن بين الأشخاص الذين استهدفتهم طهران، كبار المسؤولين السابقين في الحكومة الأمريكية ومعارضين إيرانيين فروا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وتركيا وأوروبا.

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إيران تستهدف مؤسسات إعلامية

وشملت قائمة المستهدفين مؤسسات إعلامية تنتقد النظام الإيراني ومدنيين يهود أو من لهم صلات بدولة الاحتلال.

وقال المسؤولون، إن أجهزة المخابرات والأمن الإيرانية تعتمد إلى حد كبير على وكلاء لتنفيذ خططها، من خلال عرض مئات الآلاف من الدولارات على لصوص وتجار مخدرات وغيرهم من المجرمين لتنفيذ العمليات.

فصل موظفين تعسفيا

كشف نائب مدينة مهاباد في البرلمان الإيراني، قيام السلطات الإيرانية بتغييرات واسعة في صفوف العاملين بالدوائر الحكومية في مدن محافظة كردستان بعد الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، والتي شملت فصل بعض الموظفين أو تغيير مناصبهم.

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أخبار إيران إيران احتجاجات إيران استهداف معارضين إيرانيين

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