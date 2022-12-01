قرار جديد من «سناب شات» بشأن دوام الموظفين

تواصل – فريق التحرير:

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة سنا بشات إيفان شبيجل، قرار جديدا بشأن دوام الموظفين في الشركة، بعد حالة التعافي التي يشهدها العالم من كورونا.

وعلق الخبير التقني عبدالله السبيعي على قرار شبيجل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، حيث قال: “أخبر الرئيس التنفيذي إيفان شبيجل لـ Snapchat الموظفين بضرورة تواجدهم في مكاتب الشركة 4 أيام في الأسبوع بداية من فبراير”.

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني سالم الحربي، وصول تحديث إلى تطبيق سناب شات، ومن أهم مزاياه أنها تغني مستخدمي التطبيق عن الاكسبلور ومن مشاهدة محتوى هم ما يريدونه.

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وأضاف الحربي، عبر حسابه في “تويتر”، أنه الميزة تعتمد على فكرة وميزة القصص، وتتيح الدخول على قصص المتابعين.

وتابع الخبير التقني سالم الحربي “أنها فكرة جميلة وتمنع حالة الإزعاج لمن لديه العديد من المتابعين”.

وأوضح الخبير التقني سالم الحربي، أيضا طريقة معرفة أقدم صديق ضمن الأصدقاء في تطبيق سناب شات.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إنه يمكن معرفة أقدم صديق في سناب شات من خلال الخطوات التالية بسهولة:

– الذهاب لاسم الصديق

– النزول للأسفل

– تجد جميع البيانات وتشمل تاريخ إضافة الصديق بدقة

وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني، سالم الحربي، من خاصية حديثة في تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

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