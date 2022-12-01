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منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

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منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية
١١:١٥:٣٨ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على 5 قرارات محورية، 4 منها تتعلق بفلسطين، والخامس حول الجولان السوري المحتل، وتتعلق القرارات بولاية وعمل اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وشعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبرنامج الإعلامي الخاص بالقضية الفلسطينية ، والمبادئ الأساسية لـ “الحل السلمي” للقضية الفلسطينية، وتضمن إحدى القرارات الطلب من الأمم المتحدة إحياء الذكرى ( 75 ) للنكبة الفلسطينية.

وأشادت منظمة التعاون الإسلامي بمواقف الدول التي أسهمت في رعاية ودعم هذه القرارات تأكيداً على التزامها بالقانون الدولي وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام.

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وجددت دعوتها المجتمعَ الدولي “لمضاعفة جهوده من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الكلمات الدلالية:
الاحتلال التعاون الإسلامي القدس فلسطين

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