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إنهاء حياة شاب إيراني بالرصاص بسبب احتفاله بهزيمة منتخب بلاده

إنهاء حياة شاب إيراني بالرصاص بسبب احتفاله بهزيمة منتخب بلاده

إنهاء حياة شاب إيراني بالرصاص بسبب احتفاله بهزيمة منتخب بلاده
١١:٠٥:٤٧ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

فتح القضاء الإيراني، اليوم الخميس، تحقيقا في وفاة شاب بالرصاص شمال طهران خلال احتفاله بهزيمة المنتخب الإيراني أمام نظيره الأمريكي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وذكرت مجموعات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان ومقرها في خارج إيران، أن الشاب تم التخلص منه مساء الثلاثاء، بعد أن أطلق “بوقه” أثناء قيادة سيارته احتفالا بهزيمة بلاده، وفق “فرانس برس”.

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وقال المدعي العام لمحافظة جيلان مهدي فلاحميري:”بعد مباراة المنتخب الإيراني أمام الولايات المتحدة توفي شاب يدعى مهران سماك بصورة مشبوهة بعد إصابته بكرة فولاذية في مدينة بندر أنزلي” شمال غرب طهران.

الكلمات الدلالية:
أمريكا القضاء الإيراني منتخب إيران هزيمة ايران

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