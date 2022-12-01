طريقة سهلة لتحميل مقاطع الفيديو على أنظمة iOS16 و iOS15 (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد صانع محتوى تقني ومهتم في البرمجة والتطبيقات والأجهزة الذكية، طريقة سهلة لتحميل مقاطع الفيديو، على أنظمة iOS16 و iOS15.

وقال الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”، إنه يمكن تحميل المقاطع بسهولة، من خلال اختصار لتحميل مقاطع الفيديو من عدة منصات وفعال على نظام iOS16 و iOS15”.

وأوضح أن هذا الاختصار هو اختصار pritma download ، وهو اختصار فعال على أنظمية نظام iOS16 و iOS15💡👍🏻، و وأيضا ios 14.

وفي وقت سابق، وثق أحد المختصين مقطع فيديو لطريقة تحميل الفيديوهات من على مواقع التواصل الاجتماعي، على هاتف “آيفون”.

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وكشف عن اختصار يمكنه تحميل جميع أنواع الفيديوهات من جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن على الآيفون فقط؛ إذ لا يصلح هذا الاختصار للهواتف العاملة بنظام تشغيل” أندرويد”.

ونصح المختص، الأشخاص الذين يملكون هواتف آيفون باتباع تلك الطريقة الموضحة في الفيديو .

وهذه الطريقة باختصار:

1- يتم إضافة أحد الأكواد في مواقع التواصل الاجتماعي منها فيس بوك وإنستجرام وتويتر وغيرها.

2- يقوم الشخص بالدخول إلى الفيديو المراد تحميله ثم اختيار حفظ الفيديو من الإعدادات الخاصة بكل موقع.

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