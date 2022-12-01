أهم 10.. رفض الإفراج المشروط عن حميدان التركي وتحذير الأرصاد وطرق جديدة للنصب

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

تنويه مهم من الموارد البشرية حول موعد معاش الضمان الاجتماعي

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال أحد المستفيدين والذي تساءل فيه “منى ينزل ضمان البنك الأهلي؟”.. المزيد هنا

6 أعشاب لتهدئة ضربات القلب.. تعرف عليها

أوصى علماء بتناول 6 أنواع من الأعشاب لتهدئة ضربات القلب التي ترتفع استجابةً لعوامل مثل الإجهاد العاطفي أو لأسباب صحية… المزيد هنا

عاجل.. مديرية مكافحة المخدرات تفتح باب القبول في وظائفها العسكرية على رتبة جندي

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.. المزيد هنا

إصدار تحذير عاجل عبر «واتساب» لملايين المستخدمين!

طالب موقع التواصل الاجتماعي «واتساب» مستخدميه في جميع أنحاء العالم بضرورة الانتباه من الرسائل المزيفة.. المزيد هنا

بالفيديو.. تعرّف على الطرق الجديدة لعصابات النصب والاحتيال داخل المملكة

كشف الخبير المتخصص والاستشاري أ.د.فهد الخضيري، أن هناك طريقة نصب واحتيال ضمن عشرات الطرق المستحدثة لاستغلال تعاطف المجتمع المحب لعمل الخير.. المزيد هنا

التزموا بالتعليمات.. تحذير عاجل من الأرصاد على 6 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد أجزاء من مناطق: “الشرقية، القصيم، الرياض، حائل”، ومن ثمّ الجوف والحدود الشمالية هطول أمطار متوسطة، ابتداءً من الأحد المقبل.. المزيد هنا

آخر تطورات قضية «حميدان التركي».. رفض الإفراج المشروط وإعادة التقديم بعد 3 سنوات

كشف تركي حميدان التركي ابن المواطن حميدان التركي المحبوس في السجون الأمريكية، آخر تطورات قضية والده.. المزيد هنا

«مبروك كسبت».. «الداخلية» تحذّر من رسائل الفوز بجوائز وتكشف هدفها

أطلقت وزارة الداخلية، تحذيرًا هامًا للجميع من التفاعل مع الرسائل التي تدعي حصول الشخص على جوائز، مؤكدة أنها تستهدف استغلال البيانات، وطالبت بالإبلاغ عنها.. المزيد هنا

إسبانيا: طرود متفجرة تصل مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع وقاعدة عسكرية

كشفت الشرطة الإسبانية، اليوم، 3 طرود متفجرة، وصلت إلى مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الدفاع، وقاعدة توريخون دى أردوز الجوية العسكرية في العاصمة الإسبانية مدريد.. المزيد هنا

نظام الملالي يعتقل قائدًا بالحرس الثوري بعد فضحه لحقيقة مقتل مهسا أميني

أعلنت وكالة أنباء “هرانا” المعنية بحقوق الإنسان في إيران اليوم الخميس، ارتفاع قتلى الاحتجاجات الأخيرة بين الفترة.. المزيد هنا