الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
فعل المعصية مع علمه بدليل تحريمها.. هل توبته صحيحة؟
نائب وزير الصناعة: معادن لا غنى عنها لتحقيق عملية تحول الطاقة إلى المصادر المتجددة
أهم 10.. رفض الإفراج المشروط عن حميدان التركي وتحذير الأرصاد وطرق جديدة للنصب
لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرفع تكلفة المواد الغذائية خلال عامين
الدفاع الروسية تتحدث عن تحرير بلدة في دونيستيك.. تراجع أوكراني

الرئيسية

 /

ثقافية

 /

فعل المعصية مع علمه بدليل تحريمها.. هل توبته صحيحة؟

فعل المعصية مع علمه بدليل تحريمها.. هل توبته صحيحة؟

فعل المعصية مع علمه بدليل تحريمها.. هل توبته صحيحة؟
١٠:١٣:٣٠ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أجاب الدكتور الشيخ عبدالكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى سابقًا، على سؤال يقول:العاصي الذي فعل المعصية مع علمه بدليل تحريمها من الكتاب والسنة، هل توبته صحيحة؟

وجاء الجواب:  نعم، إذا توافرتْ شروطها صحيحة، فإذا أقلع فورًا، وندم، وعزم على ألَّا يعود، وكان ذلك في الوقت، قبل الغرغرة، وقبل طلوع الشمس من مغربها، نفعتْه هذه التوبة.

وفي سؤال آخر يقول سائل: إذا سُئلتُ عن فتاة للزواج، فأخبرتُ أنها ليستْ ذات خُلق طيِّب، فهي صاحبة معاكسات، ثم لم تُخطب، وطالتْ مدة عنوستها، هل علي إثم؟

اقرأ أيضًا:

ما اسم الله الأعظم الذي يُستجاب دعاء من دعا به؟.. «الخضير» يجيب

وأجاب الشيخ الخضير: على كل حال المستشار مُؤتمَن، وعليه أن يبذل النصيحة لمن استنصحه، لكن بقدر الحاجة، فلا يجوز أن يزيد على الحاجة، وما ترتَّب على المباح لا إثم فيه.

الكلمات الدلالية:
التوبة الشيخ الخضير المعصية فتاوى واحكام

مواد ذات صلة

المزيد
توفي شاب جراء المخدرات .. ما حكم الصلاة والدعاء له؟

توفي شاب جراء المخدرات .. ما حكم الصلاة والدعاء له؟

٠٢:١٢ ص، الخميس، ١٢ مايو ٢٠٢٢
الرياض: لجنة التنمية الاجتماعية بحي الفلاح تنظم برنامج الجسد الواحد

الرياض: لجنة التنمية الاجتماعية بحي الفلاح تنظم برنامج الجسد الواحد

١١:٤٢ م، السبت، ٢٨ يوليو ٢٠١٢
لا يحرّك لسانه عند قراءة الفاتحة.. هل تصح صلاته؟

لا يحرّك لسانه عند قراءة الفاتحة.. هل تصح صلاته؟

٠٢:٣٠ ص، الأربعاء، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
شجرة عمرها 1500 عام في السودان

شجرة عمرها 1500 عام في السودان

٠٩:٠٠ م، الخميس، ١٩ مايو ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *