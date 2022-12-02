حصاد الأسبوع الاقتصادي.. اكتشاف حقلي غاز وقرض بـ17 مليار دولار ونمو الودائع الإدخارية

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عززت المملكة احتياطها من الغاز الطبيعي، باكتشاف حقلين للغاز غير التقليدي، كما شهد الأسبوع الماضي، حصول صندوق الاستثمارات العامة على قرض بقيمة 17 مليار دولار.

وارتفع نمو الودائع الإدخارية لأعلى مستوى في 14 عاما، تزامنا مع نمو إنفاق المستهلكين بالمملكة، وكذلك إعلان وزارة الصناعة والثروة المعدنية إصدار 79 ترخيصاً صناعياً جديداً، خلال شهر سبتمبر الماضي.

اكتشاف حقلين عملاقين للغاز الطبيعي

جرى اكتشاف حقل “أوتاد” للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غرب حقل الغوار على بعد (142) كيلو مترًا جنوب غرب مدينة الهفوف، بعد أن تدفق الغاز من بئر (أوتاد-108001) بمعدل (10) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و(740) برميلًا من المكثفات

وتدفق الغاز من البئر (أوتاد -100921) بمعدل (16.9) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و(165) برميلًا من المكثفات.

وكذلك جرى اكتشاف حقل “الدهناء” للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد (230) كيلو مترًا جنوب غرب مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر (الدهناء-4) بمعدل (8.1) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر (الدهناء-370100) بمعدل (17.5) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و(362) برميلًا من المكثفات.

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قرض بـ17 مليار دولار من 25 مؤسسة مالية عالمية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، في بيان، إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار «ما يعادل 63.75 مليار ريال» لمدة تصل إلى 7 سنوات، وتمت الصفقة بالتعاون مع 25 مؤسّسة مالية في كل من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وآسيا، والشرق الأوسط.

وتجاوزت نسبة التغطية للقرض الجديد أكثر من الضعف مقارنة بالقرض الذي حصل عليه الصندوق في عام 2018 والبالغ 11 مليار دولار بالتعاون مع 15 مؤسسة مالية، والذي سيتم سداده قبل موعده.

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أعلى معدل نمو سنوي للودائع الإدخارية

سجلت الودائع الادخارية والزمنية في البنوك العاملة في المملكة، وهي أحد الأوعية الاستثمارية قليلة المخاطر، أعلى معدل نمو سنوي في 14 عامًا.

وسجلت الودائع مستوى قياسيًا عند 603.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 475.2 مليار ريال قبل عام، مسجلة نموًا سنويًا 27.1 في المئة الأعلى منذ عام 2008.

وعلى أساس شهري، استمرت الودائع أيضًا في النمو للشهر الثالث، مستفيدة من تطورات أسعار الفائدة، إذ نمت 11 في المئة خلال (أكتوبر) مقارنة بـ(سبتمبر)، وهو أعلى نمو شهري منذ نهاية 2019.

الإستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على الإستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، التي جاءت تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل.

ترتكز الإستراتيجية الجديدة على (3) أهداف رئيسة هي:

1 – دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل

2 – رفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب للوظائف

3 – تمكين التوظيف المستدام للفئات التي تواجه تحديات لدخول سوق العمل أو البقاء فيه.

نمو إنفاق المستهلكين

حقق إنفاق المستهلكين في المملكة نموًا خلال شهر أكتوبر الماضي 11.2 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ نحو 105.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 94.74 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة بلغت 10.59 مليار ريال.

وسجل إنفاق المستهلكين في المملكة نموًا سنويًا للشهر الخامس على التوالى، إذ نما في يونيو بأعلى وتيرة منذ أغسطس 2021 بواقع 13.4 في المئة.

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تمديد مبادرة «الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية»

مددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية ابتداءً من يوم الخميس الأول من ديسمبر، وحتى 31 مايو 2023م.

الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

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استثمارات تزيد عن 3 مليارات ريال.. «الصناعة» تُصْدر 79 ترخيصًا خلال سبتمبر 2022

إنفاق المستهلكين في المملكة ينمو 11% خلال أكتوبر

«الصناعة» تُصْدر 79 ترخيصًا خلال سبتمبر 2022

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 79 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر سبتمبر الماضي، توزعت بحسب نوع الاستثمار وحجم المنشأة على أنشطة صناعية متعددة، تصدرها نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ14 رخصة، تلاه نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ13 رخصة، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ 11 رخصة، ونشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 10 رخص، ونشاط صنع الورق ومنتجات الورق بـ7 رخص.

وأفاد تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 725 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10728 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 1.370 تريليونًا.