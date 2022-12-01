لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

فني صحة عامة/Public Health Technician (الخدمة المدنية)

فني تمريض/Nurse Technician (الخدمة المدنية)

مدير التمريض

Consultant/ I C U

نائب طوارئ _ REGISTRAR- ER

استشاري / طب الأعصاب

المسجل / التخدير

استشاري / اطفال

مسجل أول / NICU

PHARMACIST / صيدلي ( خدمة مدنية )

فني /مساعد طبيب اسنان (خدمة مدنية )

فني معلوماتيه صحية (خدمة مدنية )

فني سحب دم(خدمة مدنية )

وغيرهــا

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).