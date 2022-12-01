لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
فني صحة عامة/Public Health Technician (الخدمة المدنية)
فني تمريض/Nurse Technician (الخدمة المدنية)
مدير التمريض
Consultant/ I C U
نائب طوارئ _ REGISTRAR- ER
استشاري / طب الأعصاب
المسجل / التخدير
استشاري / اطفال
مسجل أول / NICU
PHARMACIST / صيدلي ( خدمة مدنية )
فني /مساعد طبيب اسنان (خدمة مدنية )
فني معلوماتيه صحية (خدمة مدنية )
فني سحب دم(خدمة مدنية )
وغيرهــا
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).