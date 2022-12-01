الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. سيول كالأنهار تجري في قرى جنوب أملج
فعل المعصية مع علمه بدليل تحريمها.. هل توبته صحيحة؟
نائب وزير الصناعة: معادن لا غنى عنها لتحقيق عملية تحول الطاقة إلى المصادر المتجددة
أهم 10.. رفض الإفراج المشروط عن حميدان التركي وتحذير الأرصاد وطرق جديدة للنصب
لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرفع تكلفة المواد الغذائية خلال عامين

الرئيسية

 /

محليات

 /

لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة
٠٩:٢٤:٣٥ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

فني صحة عامة/Public Health Technician (الخدمة المدنية)

فني تمريض/Nurse Technician (الخدمة المدنية)

مدير التمريض

Consultant/ I C U

نائب طوارئ _ REGISTRAR- ER

استشاري / طب الأعصاب

المسجل / التخدير

استشاري / اطفال

مسجل أول / NICU

PHARMACIST / صيدلي ( خدمة مدنية )

فني /مساعد طبيب اسنان (خدمة مدنية )

فني معلوماتيه صحية (خدمة مدنية )

فني سحب دم(خدمة مدنية )

وغيرهــا

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية فرص عمل مستشفيات القوات المسلحة وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. أمطار اليوم تغرق شارع الملك فهد في الرياض

بالصور.. أمطار اليوم تغرق شارع الملك فهد في الرياض

٠٦:٠٨ م، الأربعاء، ٠١ مايو ٢٠١٣
هل يمكن دخول المراكز الصحية بدون تحصين بلقاح كورونا؟..«الصحة» تجيب

هل يمكن دخول المراكز الصحية بدون تحصين بلقاح كورونا؟..«الصحة» تجيب

٠٤:٠٨ م، السبت، ٢٨ أغسطس ٢٠٢١
“التجارة” تعلن عن استدعاء عاجل لمركبات من نوع “كيا كارنفال”.. بسبب هذا الخلل

“التجارة” تعلن عن استدعاء عاجل لمركبات من نوع “كيا كارنفال”.. بسبب هذا الخلل

٠٣:٥١ م، الأثنين، ٠٣ يناير ٢٠٢٢
ولي العهد يتصل للاطمئنان على صحة «الكاظمي» إثر العمل الإرهابي الجبان

ولي العهد يتصل للاطمئنان على صحة «الكاظمي» إثر العمل الإرهابي الجبان

١٢:١٥ ص، الأربعاء، ١٠ نوفمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *