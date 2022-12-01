الدفاع الروسية تتحدث عن تحرير بلدة في دونيستيك.. تراجع أوكراني

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أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس تحرير بلدة كورديوموفكا، واستمرار تقدم القوات الروسية في بلدة فوديان بجمهورية دونيتسك الروسية.

وقالت الوزارة في وقت سابق تحرير بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك بالكامل والقضاء على أكثر من مئة وخمسين عسكريا أوكرانيا خلال هجمات فاشلة شنها العدو على عدة محاور.

وفي وقت سابق، كشفت هيئة الأركان الأوكرانية أن روسيا شنت 41 غارة و28 قصفًا صاروخيًا ضد مواقع القوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان في خيرسون.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم القضاء على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة واحدة و 4 مركبات قتال مشاة.

وقال وزير الدفاع الروسي، إن موسكو تختبر طرقًا جديدة لاستخدام القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيرة خلال العملية الخاصة بأوكرانيا، لافتًا إلى اكتمال تدريب أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم أثناء التعبئة الجزئية.

فيما فرضت بريطانيا عقوبات جديدة استهدفت 22 مسؤولًا روسيًا اضطلعوا بدور في تعبئة قوات الاحتياط للقتال في أوكرانيا، وطالت العقوبات التي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر إلى المملكة المتحدة، نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، وعشرات الحكام المحليين من مناطق تم فيها تجنيد مئات الآلاف من الأفراد.

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