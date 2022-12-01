«مسك» تعلن تخريج 19 شركة ناشئة خلال لمشاريع برنامج «المُسرّعة»

تواصل – واس:

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” عن تخريج الدفعة الثالثة من “مُسرّعة مسك”، وذلك خلال يوم العروض الترويجية الذي يعد الحدث الأخير في برنامج المسرعة الداعم للشركات التقنية الناشئة في مراحلها الأولية، حيث قامت 19 شركة ناشئة بعرض أعمالها فيه على المستثمرين.

تدريبات مكثفة لمدة 12 أسبوعًا

وتنطلق الشركات الناشئة إلى الخطوة التالية في رحلتها الريادية بغرض النمو السريع، وذلك بعد تجاوزها مرحلة التدريب المكثف التي استمرت لمدة 12 أسبوعًا. ويأتي انطلاق الشركات الناشئة الـ19 في إطار الشراكة ما بين مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” و “بلوج آند بلاي” -منصة تمكين الابتكار الرائدة في العالم- والتي تسعى من خلالها مؤسسة مسك لتوسيع منظومة الشركات الناشئة في المملكة.

دعم وتمكين الشباب في المملكة

صرّح مدير عام مسك الريادة ناصر المطيري بالقول: “يسعدنا أن نرى العديد من رواد الأعمال الطموحين وهم يختتمون النسخة الثالثة من برنامج مسرعة مسك بنجاح. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع “بلوج آند بلاي” ننطلق بشكلٍ أكبر وأوسع نحو إنشاء جيل جديد من الشركات المحلية الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار في السعودية، والتي يمكنها المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 والنمو الاقتصادي السريع للمملكة.

وتستمر مؤسسة مسك في ممارسة دورٍ أساسيٍ في دعم وتمكين الشباب في المملكة والدول المجاورة، إذ نحرص من خلال البرامج المختلفة التي تقدمها مسك الريادة على تلبية متطلبات منظومة ريادة الأعمال بأكملها، ابتداءً من الشركات الناشئة في مرحلة الفكرة وصولاً إلى الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار”.

اقرأ أيضا:

مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» تفتح باب الانضمام للدفعة السادسة من برنامج «نخبة»

أدوات التدريب والإرشاد لرواد الأعمال

وشهدت الشركات التقنية الناشئة في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والفضاء والسياحة والتكنولوجيا التعليمية والتجزئة، وغيرها من المجالات؛ تمكيناً شاملاً من خلال “مُسرّعة مسك” التي ساهمت في نمو المشروعات وقدمت لرواد الأعمال أدوات التدريب والإرشاد وتسريع النمو والقابلية للتوسع.

وقد أعلنت مؤسسة مسك و “بلوج آند بلاي” عن فتح باب التقديم للمشاركة في الدفعة الرابعة من برنامج مسرعة مسك، حيث يتوجب على الشركات الناشئة المؤهلة تقديم طلباتها قبل حلول الموعد النهائي لإغلاق باب التقديم في يناير 2023.

«مسرعة مسك» تدعم 60 شركة ناشئة

يذكر أن برنامج “مُسرّعة مسك” يعد أحد المسرعات الأكثر نشاطًا ودعمًا لرواد الأعمال في المنطقة؛ إذ دعم أكثر من 60 شركة ناشئة خلقت أكثر من 275 فرصة عمل، وجمعت تمويلًا بقيمة 40 مليون دولار، ووصلت إلى قيمة سوقية إجمالية تتجاوز 300 مليون دولار حتى الآن. كما ساهم البرنامج بشكل مباشر في تحقيق أهداف مسار “مسك الريادة”، أحد مسارات مؤسسة مسك الأربعة التي تسعى لمساعدة الشركات الناشئة على إحداث تأثير اقتصادي من خلال إتاحة 10 آلاف وظيفة، وزيادة قيمتها الإجمالية إلى 6 مليارات ريال سعودي بحلول عام 2030.