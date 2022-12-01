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الإطاحة بـ 10 مخالفين لنظام البيئة

الإطاحة بـ 10 مخالفين لنظام البيئة

الإطاحة بـ 10 مخالفين لنظام البيئة
٠٩:١٣:٤٤ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ضبطت دوريات الأمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وعسير والحدود الشمالية، (10) مخالفين لنظام البيئة، (9) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية.

وحسب بيان الأمن العام على “تويتر”، ضُبط بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (10) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة. وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحطب المحلي الرياض مخالفين منطقة مكة

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