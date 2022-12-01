استئصال ورم «القواتم» من مريضة بـ«تخصصي بريدة»

تواصل – واس:

نجح أطباء قسم الجراحة في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة في استئصال ورم “القواتم” من الغدة الكظرية لمريضة في العقد الخامس من عمرها بواسطة المنظار الجراحي، وهي تعد من العمليات الدقيقة والنوعية والمتطورة في هذه المجال.

ضرورة التدخل الجراحي

وأفاد تجمع القصيم الصحي أن المريضة راجعت العيادة المختصة وهي تعاني من ارتفاع في مستوى ضغط الدم، وزيادة نبضات القلب مع حالة صداع مستمر يلازمها، وتبين بعد الفحوصات وجود ورم بالغدة الكظرية اليسرى وهو ما يسمى بورم “القواتم”، الأمر الذي استدعى ضرورة التدخل الجراحي وإجراء عملية لإزالة الورم عبر المنظار.

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3 مراحل للعملية الجراحية

وأوضح التجمع أنه تم تحضير المريضة ووضع خطه علاجية مناسبة لها حسب البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات وتوزعت الخطة على ثلاث مراحل، الأولى مع المتخصصين بالغدد الصماء، والثانية مرحلة إعطاء أدوية للمريضة لاستقرار الحالة قبل العملية.

وجاءت المرحلة الثالثة، وهي تنفيذ العملية للمريضة عبر المنظار الجراحي بوقت قياسي، استغرق 46 دقيقة فقط ، وجرى استئصال الورم من الغدة الكظرية وتم تحويلها للعناية المركزة للمتابعة الطبية وتماثلت بعدها للشفاء ولله الحمد.

يذكر أن المستشفى تمكن من إجراء 12676 عملية جراحية خلال الـ 10 أشهر الماضية من العام الحالي 2022م .