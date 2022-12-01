100 حالة ولادة لنساء مصابات بالإيدز في دولة خليجية

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نجح فريق طبي من مدير مستشفى الجهراء 2 “السارية” بالكويت، في الإشراف على 100 حالة حمل وولادة لنساء مصابات بفيروس الإيدز دون انتقال العدوى إلى أطفالهن.

وقال مدير المستشفى د. جمال الدعيج عن أنه بفضل الله ثم جهود فريق علاج مرض الإيدز بالمستشفى وعلى رأسهم د. أسامة البقصمي ود. المنذر الحساوي تم بنجاح الإشراف على 100 حالة حمل وولادات أطفال لأمهات مصابات بفيروس الإيدز دون أن يتم انتقال الفيروس لأي من أولئك الأطفال وهذا الإنجاز يحسب لدولة الكويت.

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وأضاف الدعيج في تصريحات نقلتها “الجريدة”، إنه تم عقد ورشة عمل خاصة بفيروس نقص المناعة المكتسبة والتي انعقدت أمس تحت رعاية وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإيدز د. بثينة المضف بالتعاون مع مستشفى الأمراض السارية.

وتحتفي منظومة دول العالم في الـ 1 من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للإيدز، والذي حدد عام 1988م؛ من أجل زيادة الوعي والتعريف بوباء الإيدز ولفت الانتباه إليه وما يسببه من تبعات مجتمعية وتنموية وصحية، ولتذكر معاناة المتعايشين مع المرض وضحاياه وأسرهم، كما يعد مناسبة عالمية ومحلية لتفعيل وتكثيف أنشطة وبرامج مكافحة الإيدز الوقائية والعلاجية.

وتركز فعاليات هذا اليوم العالمي على زيادة الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية، وإظهار التضامن الدولي في مواجهة هذا الوباء، حيث يعد من أشهر الأيام العالمية وفرصة رئيسة لزيادة الوعي، ويمكن السيطرة على الفيروس مع الرعاية الطبية المناسبة.