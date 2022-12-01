صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
عالم البيانات:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم الكمبيوتر أو الرياضيات أو الاقتصاد أو أي مجال كمي مماثل ، مع التركيز على التحليلات التنبؤية ، واستخراج البيانات ، والإحصاءات ، والجبر الخطي ، والتعلم الآلي ، و / أو الخوارزميات (قد يتم استبدال الخبرة الصناعية القابلة للمقارنة لهذا المطلب)
- مهارات قوية في حل المشكلات والتحليل ، مع اتباع نهج عملي وموقف يمكن القيام به!
- فهم موضوعات الرياضيات التطبيقية ، مثل الاحتمالات والإحصاءات والجبر الخطي وتقنيات التحسين الأساسية وما إلى ذلك.
- خبرة في ترجمة أهداف ومشاكل العمل إلى مشاكل تحليلات / DS وبناء حل شامل.
- إنشاء وصيانة بنية خط أنابيب البيانات المثلى ؛ تجميع مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة التي تلبي المتطلبات الوظيفية / غير الوظيفية.
خبير تقييم الأعمال:
المؤهلات والخبرات:
- ما بين 3 إلى 7 سنوات خبرة ذات صلة في تقييم الكيانات التجارية والنمذجة المالية والتحليل المالي وأبحاث الأعمال
- خبرة مع شركة محاسبة / استشارية أو شركة تقييم أو صندوق SWF أو معاشات تقاعدية أو PE أو صندوق بنية تحتية
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الأعمال من كلية / جامعة معتمدة
- تحقيق أو العمل على اعتماد التقييم الرسمي (مثل CFA و ASA و BV و AICPA-BV و Taqeem وما إلى ذلك)
- معرفة متقدمة بمنهجية تقييم الأعمال بما في ذلك نهج الدخل والسوق والتكلفة ، بالإضافة إلى طرق تخصيص قيمة الأسهم (تحليل OPM / CSE / السيناريو)
- مهارات النمذجة المالية القوية ، والخبرة في إعداد النماذج للتقييم و / أو تمويل المشروع / أغراض الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية
- مهارات قوية في MS Excel و Powerpoint
- مهارات بحثية وتحليلية قوية والقدرة على العمل بشكل جيد سواء بشكل مستقل أو في بيئة جماعية
أخصائي مراقبة خدمات التكنولوجيا:
المؤهلات والخبرات:
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مراقبة الخدمات الرقمية
- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها
مساعد الملكية الخاصة:
مجال العمل تشمل :
- استثمارات عامة في الأسهم الخاصة مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- دعم تطوير وجهات نظر القطاع وتحديد الفرص المقابلة عبر الاستثمارات المباشرة ، واستثمارات الصندوق ، والاستثمارات العامة المشتركة
- النشأة وهيكلة الصفقات والتنفيذ
- دعم تشغيل العمليات الشاملة للتحقق من فرص الاستثمار (مثل إدارة المشروع واختيار المستشار والعناية الواجبة)
- إجراء أنشطة تنفيذية لفرص الاستثمار التي تم التحقق من صحتها (مثل المفاوضات وخطة العمل وطلب رأس المال)
- إدارة المحافظ
- إدارة تمثيل صندوق الاستثمارات العامة في مجالس إدارة شركات المحافظ بالتنسيق مع إدارة شركة المحفظة
- دعم تطوير آراء المساهمين وتحديد فرص خلق القيمة
- تقرير عن أداء شركات المحفظة والإشراف على تنفيذ خطط خلق القيمة
- إدارة الخروج
- تقديم وجهات نظر حول الجدول الزمني لتحقيق القيمة لشركات المحافظ
- تقديم مدخلات في التقييمات السابقة للاكتتاب العام وجاهزية الاكتتاب بالتنسيق مع الفريق الاستشاري للاستثمار
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة الصندوق أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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