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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٨:٠٧:٢٠ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

عالم البيانات:

المؤهلات والخبرات:
  • درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم الكمبيوتر أو الرياضيات أو الاقتصاد أو أي مجال كمي مماثل ، مع التركيز على التحليلات التنبؤية ، واستخراج البيانات ، والإحصاءات ، والجبر الخطي ، والتعلم الآلي ، و / أو الخوارزميات (قد يتم استبدال الخبرة الصناعية القابلة للمقارنة لهذا المطلب)
  • مهارات قوية في حل المشكلات والتحليل ، مع اتباع نهج عملي وموقف يمكن القيام به!
  • فهم موضوعات الرياضيات التطبيقية ، مثل الاحتمالات والإحصاءات والجبر الخطي وتقنيات التحسين الأساسية وما إلى ذلك.
  • خبرة في ترجمة أهداف ومشاكل العمل إلى مشاكل تحليلات / DS وبناء حل شامل.
  • إنشاء وصيانة بنية خط أنابيب البيانات المثلى ؛ تجميع مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة التي تلبي المتطلبات الوظيفية / غير الوظيفية.
خبير تقييم الأعمال:
 
المؤهلات والخبرات:
  • ما بين 3 إلى 7 سنوات خبرة ذات صلة في تقييم الكيانات التجارية والنمذجة المالية والتحليل المالي وأبحاث الأعمال
  • خبرة مع شركة محاسبة / استشارية أو شركة تقييم أو صندوق SWF أو معاشات تقاعدية أو PE أو صندوق بنية تحتية
  • درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الأعمال من كلية / جامعة معتمدة
  • تحقيق أو العمل على اعتماد التقييم الرسمي (مثل CFA و ASA و BV و AICPA-BV و Taqeem وما إلى ذلك)
  • معرفة متقدمة بمنهجية تقييم الأعمال بما في ذلك نهج الدخل والسوق والتكلفة ، بالإضافة إلى طرق تخصيص قيمة الأسهم (تحليل OPM / CSE / السيناريو)
  • مهارات النمذجة المالية القوية ، والخبرة في إعداد النماذج للتقييم و / أو تمويل المشروع / أغراض الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية
  • مهارات قوية في MS Excel و Powerpoint
  • مهارات بحثية وتحليلية قوية والقدرة على العمل بشكل جيد سواء بشكل مستقل أو في بيئة جماعية

أخصائي مراقبة خدمات التكنولوجيا:

 

المؤهلات والخبرات:
  • خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مراقبة الخدمات الرقمية
  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها
مساعد الملكية الخاصة:
مجال العمل تشمل :
  • استثمارات عامة في الأسهم الخاصة مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  • دعم تطوير وجهات نظر القطاع وتحديد الفرص المقابلة عبر الاستثمارات المباشرة ، واستثمارات الصندوق ، والاستثمارات العامة المشتركة
  • النشأة وهيكلة الصفقات والتنفيذ
  • دعم تشغيل العمليات الشاملة للتحقق من فرص الاستثمار (مثل إدارة المشروع واختيار المستشار والعناية الواجبة)
  • إجراء أنشطة تنفيذية لفرص الاستثمار التي تم التحقق من صحتها (مثل المفاوضات وخطة العمل وطلب رأس المال)
  • إدارة المحافظ
  • إدارة تمثيل صندوق الاستثمارات العامة في مجالس إدارة شركات المحافظ بالتنسيق مع إدارة شركة المحفظة
  • دعم تطوير آراء المساهمين وتحديد فرص خلق القيمة
  • تقرير عن أداء شركات المحفظة والإشراف على تنفيذ خطط خلق القيمة
  • إدارة الخروج
  • تقديم وجهات نظر حول الجدول الزمني لتحقيق القيمة لشركات المحافظ
  • تقديم مدخلات في التقييمات السابقة للاكتتاب العام وجاهزية الاكتتاب بالتنسيق مع الفريق الاستشاري للاستثمار

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة الصندوق أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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صندوق الاستثمارات فرص وظائف وظائف شاغرة

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