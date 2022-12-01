صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

عالم البيانات:

المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم الكمبيوتر أو الرياضيات أو الاقتصاد أو أي مجال كمي مماثل ، مع التركيز على التحليلات التنبؤية ، واستخراج البيانات ، والإحصاءات ، والجبر الخطي ، والتعلم الآلي ، و / أو الخوارزميات (قد يتم استبدال الخبرة الصناعية القابلة للمقارنة لهذا المطلب)

مهارات قوية في حل المشكلات والتحليل ، مع اتباع نهج عملي وموقف يمكن القيام به!

فهم موضوعات الرياضيات التطبيقية ، مثل الاحتمالات والإحصاءات والجبر الخطي وتقنيات التحسين الأساسية وما إلى ذلك.

خبرة في ترجمة أهداف ومشاكل العمل إلى مشاكل تحليلات / DS وبناء حل شامل.

إنشاء وصيانة بنية خط أنابيب البيانات المثلى ؛ تجميع مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة التي تلبي المتطلبات الوظيفية / غير الوظيفية. اقرأ أيضا: وظائف في عدة مجالات بمستشفى الملك فيصل التخصصي خبير تقييم الأعمال: المؤهلات والخبرات: ما بين 3 إلى 7 سنوات خبرة ذات صلة في تقييم الكيانات التجارية والنمذجة المالية والتحليل المالي وأبحاث الأعمال

خبرة مع شركة محاسبة / استشارية أو شركة تقييم أو صندوق SWF أو معاشات تقاعدية أو PE أو صندوق بنية تحتية

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الأعمال من كلية / جامعة معتمدة

تحقيق أو العمل على اعتماد التقييم الرسمي (مثل CFA و ASA و BV و AICPA-BV و Taqeem وما إلى ذلك)

معرفة متقدمة بمنهجية تقييم الأعمال بما في ذلك نهج الدخل والسوق والتكلفة ، بالإضافة إلى طرق تخصيص قيمة الأسهم (تحليل OPM / CSE / السيناريو)

مهارات النمذجة المالية القوية ، والخبرة في إعداد النماذج للتقييم و / أو تمويل المشروع / أغراض الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية

مهارات قوية في MS Excel و Powerpoint

مهارات بحثية وتحليلية قوية والقدرة على العمل بشكل جيد سواء بشكل مستقل أو في بيئة جماعية أخصائي مراقبة خدمات التكنولوجيا: المؤهلات والخبرات: خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مراقبة الخدمات الرقمية

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها مساعد الملكية الخاصة: