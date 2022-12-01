حادث غريب.. السيارة طارت 15 مترًا في الهواء والسائق ينجو بأعجوبة (فيديو)

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وثق مقطع فيديو لحظات مروعة لحادث انقلاب سيارة أمتارا في الهواء، بعد اصطدام عنيف في حاجز أسمنتي، لكن السائق تمكن من النجاة بأعجوبة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الحادث وقع قرب مدينة شنيانغ، عاصمة مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في 24 نوفمبر الماضي.

وكان قائد السيارة قادما من مدينة داليان إلى شنيانغ، واقترب من محطة تحصيل الرسوم على الطريق، حيث أظهرت كاميرات المراقبة أنه كان يقود السيارة بسرعة كبيرة، خلافا لطبيعة المكان التي تقتضي من السائقين تخفيف السرعة نظرا لضيق الطريق.

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وما أن اصطدمت السيارة في الحاجز الأسمنتي الذي يسبق المحطة بمسافة قصيرة، حتى طارت في الهواء إلى ارتفاع بلغ 15 مترا قبل أن تهوي في المحطة، وكان واضحا أن الحاجز الأسمنتي لم يتضرر.

ورغم شدة الاصطدام والسقوط، إلا أن السائق نجا من الموت، لكنه أصيب بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى.