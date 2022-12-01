الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة في سماء المملكة الليلة
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ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة في سماء المملكة الليلة

ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة في سماء المملكة الليلة

ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة في سماء المملكة الليلة
٠٨:١٦:٣١ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم، رصد اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي العربي حيث سيفصل بينهما حوالي 4 درجات، في منظر جميل، يمكن مشاهدته بسهولة بالعين المجردة.

يظهر كنقطة بيضاء ساطعة

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة، التي تعرف بإسم ” أقمار غاليلو ” وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا – حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

حركة النجوم وظهورها

وأفاد أبو زاهرة بأن: “خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم”.
وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم، كما أفاد أبو زاهرة، يلاحظ أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.

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