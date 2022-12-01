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صندوق الاستثمارات العامة يعلن إطلاق شركة عسير للاستثمار

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صندوق الاستثمارات العامة يعلن إطلاق شركة عسير للاستثمار

صندوق الاستثمارات العامة يعلن إطلاق شركة عسير للاستثمار

صندوق الاستثمارات العامة يعلن إطلاق شركة عسير للاستثمار
٠٨:٠٩:٢٥ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة ، اليوم، إطلاق شركة عسير للاستثمار، كذراع استثماري للصندوق في منطقة عسير بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير المنطقة.

بهدف جذب الاستثمارات

يأتي الإطلاق تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإطلاق قطاعات واعدة في المملكة بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة والمملكة باعتبارها منظومة جاذبة للاستثمار.

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فرص متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين

وتعمل الشركة على إطلاق فرصًا متنوعةً للمستثمرين المحليين والدوليين في العديد من القطاعات بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء منطقة عسير.

إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان

ووضع صندوق الاستثمارات العامة، في وقت سابق، معيارًا جديدًا لمستقبل الطيران من خلال تطوير مطار الملك سلمان الدولي، حيث يعمل على تحفيز النمو الاقتصادي المحلي والعالمي وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، تحقيقًا لأهداف ‎إستراتيجية صندوق الاستثمارات 2021-2025.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، أعلن عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

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