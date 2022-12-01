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مجموعة أبقار تسبب حالة من الفوضى في كندا.. الهروب الكبير (فيديو)

مجموعة أبقار تسبب حالة من الفوضى في كندا.. الهروب الكبير (فيديو)

مجموعة أبقار تسبب حالة من الفوضى في كندا.. الهروب الكبير (فيديو)
٠٧:٤٦:٠٨ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تسببت مجموعة من الأبقار الهاربة من مزرعتها في فوضى حيثما حلّت في مقاطعة كيبيك الكندية، ولم يفلح أحد حتى الآن في ضبطها.

تفاصيل القصة، تعود إلى ما وصفه البعض بـ “الهروب الكبير”، حين اكتشفت الأبقار ثغرة في سياج المزرعة الواقعة في سان بارنابيه في منطقة موريسي، على بعد ساعة ونصف ساعة إلى الشمال من مونتريال، فتسللت منها ولاذت بالفرار، وتوارت في غابة كثيفة يتعذر الوصول إليها في بلدة سان سيفير المجاورة.

وباتت الأبقار تمضي جل النهار في هذه الغابة والخروج منها ليلاً للرعي في حقول الذرة وفول الصويا، متسببة بإتلاف جزء من المحاصيل.

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وأوضحت، ماري أندريه كادوريت التي تعمل في البلدية إن “الحيوانات تختبئ نهاراً في الغابة ولكن بمجرد حلول المساء ، تخرج وتقترب من المباني، وتمزّق أكياساً ، وتحاول أكل المحاصيل “.

وقالت السلطات الكندية، أنه بالإشارة إلى أن القطيع مكوّن من أبقار صغيرة لم تُدجّن لمدة طويلة وبالتالي عادت شبه برية، حيث قررت البلدية الاستعانة برعاة البقر.

وعلق مدير مسابقات الروديو سيلفان بورجوا الذي تولى العملية بقوله “لقد تمكنا من إعادة تجميع قطيع الأبقار، لكن سارت الأمور على نحو خاطئ عندما صادفنا حقل ذرة كبيراً لم يتم درسه بعد وفقدنا الحيوانات في الذرة”.

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الكلمات الدلالية:
أبقار الهروب الكبير قطيع أبقار كندا

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