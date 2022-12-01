نظام الملالي يعتقل قائدًا بالحرس الثوري بعد فضحه لحقيقة مقتل مهسا أميني

تواصل- وكالات:

أعلنت وكالة أنباء “هرانا” المعنية بحقوق الإنسان في إيران اليوم الخميس، ارتفاع قتلى الاحتجاجات الأخيرة بين الفترة (17 سبتمبر إلى 29 نوفمبر) إلى 459 شخصاً، بينهم 64 طفلاً و61 من قوات الأمن.

وحسب الوكالة، فقد قدرت عدد الموقوفين بـ18195، تم التحقق من هوية 3446 محتجزاً حتى الآن، كما داهمت قوات خامنئي منزل القائد السابق في الحرس الثوري محمد باقر بختيار واعتقلته وصادرت بعض مقتنياته الشخصية.

وأفاد موقع “سحار نيوز”، الناطق بالفارسية بأن بختيار نقل إلى جهة مجهولة ولا معلومات حتى الآن عن مكان اعتقاله، مبينا أنه نشر في وقت سابق تسجيلاً صوتياً أكد فيه أن السلطات الإيرانية تحاول التستر على مقتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) التي توفيت في سبتمبر الماضي خلال احتجازها من قبل عناصر النظام القمعي.

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وقال بختيار: “النظام الإيراني نظام طموح يسعى إلى السلطة، وهو بلا هوية وغير مسؤول”، مضيفاً: “كان على السلطات الإيرانية أن تقبل على الفور مسؤوليتها عن مقتل مهسا أميني وتقديم الاعتذار”.