إسبانيا: طرود متفجرة تصل مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع وقاعدة عسكرية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الشرطة الإسبانية، اليوم، 3 طرود متفجرة، وصلت إلى مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الدفاع، وقاعدة توريخون دى أردوز الجوية العسكرية في العاصمة الإسبانية مدريد.

تحتوي مواد متفجرة

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن: “ظرفاً يحتوي على مواد نارية” وموجها “إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز”، تم “كشفه وإبطاله من قبل الأجهزة الأمنية لرئاسة الحكومة”، كما كشفت مظروفا آخر فى مقر وزارة الدفاع في مدريد.

وأمرت الداخلية الإسبانية والحرس المدنى باتخاذ تدابير قصوى لحماية الإدارات والمبانى العامة، خاصة فيما يتعلق بالبريد، فيما تجري الشرطة الوطنية تحقيقاً سرياً يديره المفوض العام للمعلومات.

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قاعدة توريخون دى أردوز

وأوردت وسائل إعلام إسبانية أن أنظمة الأمن في قاعدة توريخون دى أردوز كشفت عن ظرفا آخر مشبوها، في صباح اليوم الخميس، وذهب أفراد من الشرطة الوطنية والحرس المدني إلى القاعدة لتأمين المنطقة، ويقوم محققو الشرطة بالفعل بتحليل الظرف الذي تم إرساله إلى مركز الأقمار الصناعية.

من جانبه، قال كاتب الدولة لشؤون الأمن بوزارة الداخلية الإسبانية رافائيل بيريز، إن: “محتويات جميع الطرود في متشابه، وتحوي مواد حارقة محلية الصنع.