وظائف في عدة مجالات بمستشفى الملك فيصل التخصصي
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة مختلف المؤهلات، وفق المسميات الوظيفية التالية:
المسميات الوظيفية
كاتب حراسة
المؤهلات والخبرة
- التعليم الثانوي مطلوب.
- أي خبرة المطلوبة.
- ثنائي اللغة الإنجليزية والعربية.
- اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بنسبة 60٪.
- يفضل الكفاءة الحاسوبية الأساسية.
موظف الإستقبال
المؤهلات والخبرة
- مطلوب درجة البكالوريوس أو درجة الزمالة / دبلوم في إدارة المستشفيات أو إدارة المكاتب أو أي تخصص آخر ذي صلة.
- لا يشترط وجود خبرة مع درجة البكالوريوس أو سنة واحدة (1) من الخبرة ذات الصلة بدرجة مشارك / دبلوم.
استشاري الطب التلطيفي
المؤهلات والخبرة
- التخرج من كلية الطب المعتمدة ، وإكمال الفترة المطلوبة من التدريب في التخصص و / أو التخصص الفرعي ، مع شهادة البورد العربي أو الأمريكي ، والعضوية و / أو الزمالة في المملكة المتحدة و / أو كندا أو ما يعادلها.
- يجب أن تكون سبع (7) سنوات من التدريب في التخصص أو التخصص الفرعي بالإضافة إلى الخبرة التدريبية بعد التخرج مساوية أو تزيد عن سبع (7) سنوات من الخبرة في التخصص الفرعي.
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التمريض منسق التوظيف
المؤهلات والخبرة
- مطلوب ماجستير أو بكالوريوس في التمريض.
- مطلوب خمس (5) سنوات من الخبرة الحادة في التوظيف بالمستشفى بدرجة الماجستير أو سبع (7) سنوات مع درجة البكالوريوس.
- ممرضة مسجلة حاليًا: رخصة من بلد المنشأ والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
رابط التقديم:
وللتقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:
– كاتب حراسة (اضغط هنا)
– موظف الإستقبال (اضغط هنا)
– استشاري الطب التلطيفي (اضغط هنا)
– التمريض منسق التوظيف (اضغط هنا)
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