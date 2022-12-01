فرنسا تستنكر استدعاء سفيرها في إيران وتحمل النظام مسؤولية الاحتجاجات

تواصل – فريق التحرير:

استنكرت فرنسا استدعاء سفيرها في طهران، نيكولا روش إلى وزارة الخارجية الإيرانية، وجددت إدانتها الشديدة للقمع المستمر والاعتداءات المتعددة على الحريات الأساسية في إيران.

بيان وزارة الخارجية الفرنسية

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان: “تستنكر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية استدعاء السلطات الإيرانية للسفير الفرنسي لدى طهران في 30 من نوفمبر، ردا على اعتماد الجمعية الوطنية في 28 من نوفمبر، قرارً،ا يدعم الحركة من أجل الحرية في إيران”.

وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع، الاثنين الماضي، قرارا “لدعم الشعب الإيراني”، وأدانت: “بأشد العبارات القمع الوحشي والمعمم بحق متظاهرين غير عنفيين”، ونددت بممارسة التعذيب، مؤكدة دعم الشعب الإيراني في تطلّعه إلى الديموقراطية واحترام حقوقه وحرياته الأساسية، حسب “العربية”.

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إيران تحتج على «التدخلات»

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الفرنسي نيكولا روش، الأربعاء، وعبرت خلال هذا الاجتماع عن: “احتجاج شديد على الاتهامات التي لا أساس لها” التي وجهتها السلطات الفرنسية واستنكرت “التدخلات غير المقبولة لهذا البلد”، كما أشارت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.