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«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».. لجنة مكافحة التبغ: يقتل نصف من يتعاطونه
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«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».. لجنة مكافحة التبغ: يقتل نصف من يتعاطونه

«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».. لجنة مكافحة التبغ: يقتل نصف من يتعاطونه

«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».. لجنة مكافحة التبغ: يقتل نصف من يتعاطونه
٠٧:٠٦:١١ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، أن التبغ يقتل تقريباً نصف من يتعاطونه، محذرة في منشورات توعوية بأشكال مختلفة، المجتمع من أضرار التدخين، ووآثارها على المدى البعيد.

وأوضحت في إحصائيات نشرتها أن التبغ يقتل أكثر من 8 ملايين نسمة سنوياً، وأكثر من 7 ملايين من هذه الوفيات تسجل في أوساط من يتعاطونه مباشرة، في حين أن نحو 1,2 مليون وفاة تحدث في أوساط غير المدخّنين الذين يتعرّضون لدخانه لا إرادياً.

وبينت الاحصائيات أن متوسط عمر المدخن أقل من غيره بعشر سنوات، وأن تدخين التبغ السبب الرئيسي لسرطان الرئة، وهو المسؤول عن أكثر من ثلثي وفيات سرطان الرئة على مستوى العالم.

كما أن تدخين ساعة من الشيشة يعدل تدخين 100 سيجارة، وثلثي مدخني السجائر الإلكترونية يدخنون أيضاً السيجارة التقليدية.. الإقلاع هو الحل المناسب.

وأكدت أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات الرئة.

وحددت 6 خطوات للإقلاع عن التدخين، تشمل:
1- اتخاذ القرار بداية من يوم محدد.
2- تحديد موعد آخر سيجارة.
3- استشارة الطبيب عن خطة الإقلاع.
4- ممارسة الرياضة لتخفيف الضغوط.
5- تجديد الحياة ببداية عادة صحية معينة.
6- توقع التحديات والاستمرار دون يأس.

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ونشرت اللجنة الخدمات التي تقدمها من أجل الإقلاع عن التدخين، حيث تتوفر أكثر من 250 عيادة افتراضية (عن بعد) في خدمة الراغبين بالإقلاع عن التدخينن مما أن 937 وتطبيق صحتي في خدمة المدخن لحجز موعد في عيادة الإقلاع عن التدخين.

وبينت أن ارتفاع معدل الإقلاع عن التدخين زاد الى 27.4% لمراجعي العيادات، مشيرة إلى أن نظام مكافحة التدخين يمنع التدخين في الأماكن العامة والغرامة تصل إلى 200 ريال.

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أضرار السجائر اخبار السعودية التبغ السعودية اليوم الوفاة بالتدخين

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