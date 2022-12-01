آخر تطورات قضية «حميدان التركي».. رفض الإفراج المشروط وإعادة التقديم بعد 3 سنوات
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كشف تركي حميدان التركي ابن المواطن حميدان التركي المحبوس في السجون الأمريكية، آخر تطورات قضية والده.
وقال تركي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: ” بعد مرور ٤ أشهر منذ جلسة الإفراج المشروط لوالدي حميدان التركي، أصدرت اللجنة قرار رفض الإفراج المشروط عن والدي، مع عدم امكانية إعادة التقديم على الإفراج المشروط الا بعد ٣ سنوات”.
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وفي أغسطس الماضي، كشفت ابنة حميدان التركي المواطن المحبوس في السجون الأمريكية، آخر تطورات جلسة الاستماع، من أجل نظر الإفراج المشروط عن والدها.
بعد مرور ٤ أشهر منذ جلسة الإفراج المشروط لوالدي #حميدان_التركي، أصدرت اللجنة قرار رفض الإفراج المشروط عن والدي، مع عدم امكانية إعادة التقديم على الإفراج المشروط الا بعد ٣ سنوات pic.twitter.com/ChOb9CYzcy
— تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) December 1, 2022