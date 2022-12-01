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آخر تطورات قضية «حميدان التركي».. رفض الإفراج المشروط وإعادة التقديم بعد 3 سنوات

آخر تطورات قضية «حميدان التركي».. رفض الإفراج المشروط وإعادة التقديم بعد 3 سنوات

آخر تطورات قضية «حميدان التركي».. رفض الإفراج المشروط وإعادة التقديم بعد 3 سنوات
٠٦:٠٩:٥٦ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل -فريق التحرير:

كشف تركي حميدان التركي ابن المواطن حميدان التركي المحبوس في السجون الأمريكية، آخر تطورات قضية والده.

وقال تركي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: ” بعد مرور ٤ أشهر منذ جلسة الإفراج المشروط لوالدي حميدان التركي، أصدرت اللجنة قرار رفض الإفراج المشروط عن والدي، مع عدم امكانية إعادة التقديم على الإفراج المشروط الا بعد ٣ سنوات”.

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وفي أغسطس الماضي، كشفت ابنة حميدان التركي المواطن المحبوس في السجون الأمريكية، آخر تطورات جلسة الاستماع، من أجل نظر الإفراج المشروط عن والدها.

وردًا على أسئلة البعض حول صدور قرار اللجنة، أكدت ابنة حميدان التركي، أنه لم يصدر قرار لجنة الإفراج المشروط.
وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” للآن ما فيه أي خبر عن جلسة البرول . . الله يكتب لنا العوض ، الله لا يخيب أملنا يارب”.
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