«مبروك كسبت».. «الداخلية» تحذّر من رسائل الفوز بجوائز وتكشف هدفها

تواصل-فريق التحرير :

أطلقت وزارة الداخلية، تحذيرًا هامًا للجميع من التفاعل مع الرسائل التي تدعي حصول الشخص على جوائز، مؤكدة أنها تستهدف استغلال البيانات، وطالبت بالإبلاغ عنها.

وقالت وزارة الداخلية، في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،:”لا تتفاعل مع الرسائل المشبوهة التي تدّعي حصولك على جوائز لغرض استغلال بياناتك”.

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ودعت وزارة الداخلية إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال: مراجعة أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق (كلنا أمن)، أو الاتصال على رقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقم (999) في باقي مناطق المملكة.