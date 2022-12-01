الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».. لجنة مكافحة التبغ: يقتل نصف من يتعاطونه
برمجة تطبيقات لتجارة تستحق: بماذا سيفيدك التطبيق؟
إقالات في جهاز الاستخبارات العراقي.. ماذا يحدث؟
آخر تطورات قضية «حميدان التركي».. رفض الإفراج المشروط وإعادة التقديم بعد 3 سنوات
«مبروك كسبت».. «الداخلية» تحذّر من رسائل الفوز بجوائز وتكشف هدفها
بلدية محافظة رفحاء تعلن أسماء المقبولين على وظائفها عبر جدارات

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

«مبروك كسبت».. «الداخلية» تحذّر من رسائل الفوز بجوائز وتكشف هدفها

«مبروك كسبت».. «الداخلية» تحذّر من رسائل الفوز بجوائز وتكشف هدفها

«مبروك كسبت».. «الداخلية» تحذّر من رسائل الفوز بجوائز وتكشف هدفها
٠٦:٠٧:٥٩ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل-فريق التحرير :

أطلقت وزارة الداخلية، تحذيرًا هامًا للجميع من التفاعل مع الرسائل التي تدعي حصول الشخص على جوائز، مؤكدة أنها تستهدف استغلال البيانات، وطالبت بالإبلاغ عنها.

وقالت وزارة الداخلية، في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،:”لا تتفاعل مع الرسائل المشبوهة التي تدّعي حصولك على جوائز لغرض استغلال بياناتك”.

اقرأ أيضا

«الداخلية الإسبانية» تعثر على طرد مفخخ ثالث في قاعدة عسكرية بمدريد

ودعت وزارة الداخلية إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال: مراجعة أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق (كلنا أمن)، أو الاتصال على رقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقم (999) في باقي مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم تحذير رسائل وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
«الكهرباء» توضح حقيقة تركيب العدادات مسبقة الدفع

«الكهرباء» توضح حقيقة تركيب العدادات مسبقة الدفع

١١:٢٨ م، السبت، ١٠ ديسمبر ٢٠١٦
مصادر تكشف سبب إزالة نفق شارع الذهب بـ«تاريخية جدة»

مصادر تكشف سبب إزالة نفق شارع الذهب بـ«تاريخية جدة»

١٠:٤٥ م، الأثنين، ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨
توضيح مهم من شركة الكهرباء بشأن الفاتورة الثابتة

توضيح مهم من شركة الكهرباء بشأن الفاتورة الثابتة

٠٨:٤٥ م، الخميس، ٢٥ أبريل ٢٠١٩
عاجل.. اشتعال أكبر سوق لمنتجات الأطعمة الطازجة في العالم بباريس (فيديو)

عاجل.. اشتعال أكبر سوق لمنتجات الأطعمة الطازجة في العالم بباريس (فيديو)

٠٤:٣٠ م، الأحد، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *