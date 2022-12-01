بلدية محافظة رفحاء تعلن أسماء المقبولين على وظائفها عبر جدارات

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أعلنت بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية عبر موقع تويتر عن أسماء المتقدمين على الوظائف (هندسية، فنية) من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية (جدارات).

ودعت بلدية محفاظة رفحاء جميع المقبولين لحضور المقابلة الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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الوظائف السابقة:

مهندس مدني.

مساح.

مهندس تخطيط مساعد.

مهندس كهربائي مساعد.

مهندس مدني مساعد.

مهندس معماري مساعد.

رابط الاستعلام

للاستعلام ومزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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