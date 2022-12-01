الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
استثناء موديل 2014 فأقل.. بدء تطبيق التجهيزات الفنية في حافلات النقل التعليمي والمتخصص
استشاري يوضح تأثير زيادة الوزن على الرجال.. أعراض خطيرة
التزموا بالتعليمات.. تحذير عاجل من الأرصاد على 6 مناطق
بالفيديو.. مدير توقعات الطقس والمناخ: شتاء هذا العام سيشهد غزارةً في الأمطار
6 حقوق لطلاب المدارس يجب مراعاتها
البرلمان الأوروبي يوافق على إعفاء الكويتيين من تأشيرة «شنجن» بشروط

الرئيسية

 /

محليات

 /

استثناء موديل 2014 فأقل.. بدء تطبيق التجهيزات الفنية في حافلات النقل التعليمي والمتخصص

استثناء موديل 2014 فأقل.. بدء تطبيق التجهيزات الفنية في حافلات النقل التعليمي والمتخصص

استثناء موديل 2014 فأقل.. بدء تطبيق التجهيزات الفنية في حافلات النقل التعليمي والمتخصص
٠٥:٤٢:٣٧ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل-فريق التحرير :

أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق التجهيزات الفنية وأدوات السلامة اللازمة لجميع حافلات النقل التعليمي والمتخصص للمرخصين في مزاولة نقل الركاب بالحافلات.

وكشفت الهيئة أنه يستثنى من ذلك مركبات سنة الصنع 2014 فأقل من المتطلبات والشروط للتجهيزات الفنية وأدوات السلامة، ماعدا نظام التتبع AVL Tracking System، وذلك اعتبارا من اليوم (الخميس) 7 جمادى الأولى 1444 الموافق 1 ديسمبر 2022.

 

اقرأ أيضا

عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المركز الوطني لسلامة النقل

وأشارت إلى أن التجهيزات الفنية تساهم في: رفع جودة وكفاءة خدمات النقل بالحافلات، ضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات للهيئة العامة للنقل، تعزيز أمن وسلامة عملية نقل الركاب.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم النقل حافلات النقل التخصصي حافلات النقل التعليمي

مواد ذات صلة

المزيد
«مدني نجران» يعثر على جثة مواطن جرفت السيول مركبته أثناء عبوره أحد الأودية (صور)

«مدني نجران» يعثر على جثة مواطن جرفت السيول مركبته أثناء عبوره أحد الأودية (صور)

١١:٢٢ ص، الثلاثاء، ٠٥ مايو ٢٠٢٠
نظام عقاري إلكتروني لإصدار الصكوك وإنهاء إجراءات المنح

نظام عقاري إلكتروني لإصدار الصكوك وإنهاء إجراءات المنح

٠١:٠١ م، الخميس، ١٤ نوفمبر ٢٠١٣
«البيئة»: رصد 1237 كهفاً ودحلاً تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات

«البيئة»: رصد 1237 كهفاً ودحلاً تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات

٠٤:٥٣ ص، الأثنين، ١٨ مايو ٢٠٢٠
كورونا.. إصابتان جديدتان إحداهما لمسن يبلغ 91 عاماً

كورونا.. إصابتان جديدتان إحداهما لمسن يبلغ 91 عاماً

١٠:٠٧ م، الجمعة، ٠٩ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *