مطار الملك خالد يصدر تنويهًا مهمًا حول خطة انتقال مشغلي خطوط الطيران
تواصل – فريق التحرير:
أصدر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تنويها عن خطة انتقال مشغلي خطوط الطيران للرحلات الدولية من الصالة 2 إلى الصالة 3 و 4 حسب المراحل التالية:
1- انتقال رحلات الخطوط السعودية إلى الصالة (4)
من تاريخ 4 ديسمبر المقبل، الساعة 1 ظهرا سيتم نقل الرحلات التالية:
- أبو ظبي
- البحرين
- بيروت
- عمان
- الكويت
من تاريخ 5 ديسمبر سيتم نقل الرحلات التالية:
- دبي
- القاهرة
- شرم الشيخ
- برج العرب
من تاريخ 6 ديسمبر سيتم نقل الرحلات التالية:
- جميع الرحلات الدولية
اقرأ أيضا:
الطيران المدني: مطار الملك سلمان يستهدف الوصول إلى 150 وجهة عالمية (فيديو)
2- انتقال رحلات طيران أديل
إلى صالة 3 في 7 من ديسمبر المقبل
3- انتقال رحلات طيران ناس
إلى صالة 3 في 8 من ديسمبر المقبل
4- انتقال رحلات تحالف سكاي تيم
إلى صالة 3 في 8 من ديسمبر المقبل
بدء التشغيل الرسمي لصالتي السفر 3 و 4
كان وزير النقل المهندس صالح الجاسر، أعلن بدء التشغيل الرسمي لصالتي السفر 3 و 4 في مطار الملك خالد الدولي، في منتف نوفمبر الماضي، مؤكدًا أن الصالات مجهزة بأحدث التقنيات.