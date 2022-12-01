الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مطار الملك خالد يصدر تنويهًا مهمًا حول خطة انتقال مشغلي خطوط الطيران
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مطار الملك خالد يصدر تنويهًا مهمًا حول خطة انتقال مشغلي خطوط الطيران

مطار الملك خالد يصدر تنويهًا مهمًا حول خطة انتقال مشغلي خطوط الطيران

مطار الملك خالد يصدر تنويهًا مهمًا حول خطة انتقال مشغلي خطوط الطيران
٠٥:٤٧:٣٥ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تنويها عن خطة انتقال مشغلي خطوط الطيران للرحلات الدولية من الصالة 2 إلى الصالة 3 و 4 حسب المراحل التالية:

1- انتقال رحلات الخطوط السعودية إلى الصالة (4)

من تاريخ 4 ديسمبر المقبل، الساعة 1 ظهرا سيتم نقل الرحلات التالية:

  • أبو ظبي
  • البحرين
  • بيروت
  • عمان
  • الكويت

من تاريخ 5 ديسمبر سيتم نقل الرحلات التالية:

  • دبي
  • القاهرة
  • شرم الشيخ
  • برج العرب

من تاريخ 6 ديسمبر سيتم نقل الرحلات التالية:

  • جميع الرحلات الدولية

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2- انتقال رحلات طيران أديل

إلى صالة 3 في 7 من ديسمبر المقبل

3- انتقال رحلات طيران ناس

إلى صالة 3 في 8 من ديسمبر المقبل

4- انتقال رحلات تحالف سكاي تيم

إلى صالة 3 في 8 من ديسمبر المقبل

بدء التشغيل الرسمي لصالتي السفر 3 و 4

كان وزير النقل المهندس صالح الجاسر، أعلن بدء التشغيل الرسمي لصالتي السفر 3 و 4 في مطار الملك خالد الدولي، في منتف نوفمبر الماضي، مؤكدًا أن الصالات مجهزة بأحدث التقنيات.

وأضاف في مداخلة بقناة “الإخبارية” أنه تم توسعة الصالات لتستوعب أكثر من 13 مليون راكب، كما تم تجهيز الصالات بعدد من الخدمات المهمة.
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