مطار الملك خالد يصدر تنويهًا مهمًا حول خطة انتقال مشغلي خطوط الطيران

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أصدر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تنويها عن خطة انتقال مشغلي خطوط الطيران للرحلات الدولية من الصالة 2 إلى الصالة 3 و 4 حسب المراحل التالية:

1- انتقال رحلات الخطوط السعودية إلى الصالة (4)

من تاريخ 4 ديسمبر المقبل، الساعة 1 ظهرا سيتم نقل الرحلات التالية:

أبو ظبي

البحرين

بيروت

عمان

الكويت

من تاريخ 5 ديسمبر سيتم نقل الرحلات التالية:

دبي

القاهرة

شرم الشيخ

برج العرب

من تاريخ 6 ديسمبر سيتم نقل الرحلات التالية:

جميع الرحلات الدولية

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2- انتقال رحلات طيران أديل

إلى صالة 3 في 7 من ديسمبر المقبل

3- انتقال رحلات طيران ناس

إلى صالة 3 في 8 من ديسمبر المقبل

4- انتقال رحلات تحالف سكاي تيم

إلى صالة 3 في 8 من ديسمبر المقبل

بدء التشغيل الرسمي لصالتي السفر 3 و 4

كان وزير النقل المهندس صالح الجاسر، أعلن بدء التشغيل الرسمي لصالتي السفر 3 و 4 في مطار الملك خالد الدولي، في منتف نوفمبر الماضي، مؤكدًا أن الصالات مجهزة بأحدث التقنيات.