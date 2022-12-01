استشاري يوضح تأثير زيادة الوزن على الرجال.. أعراض خطيرة

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حذر د. وليد البكر، استشاري باطنية وسكر وغدد صماء، من خطورة زيادة الوزن على الرجال.

وقال البكر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “كلما زاد وزنك ومحيط البطن (الكرش) كل مازاد نشاط انزيم الارومتيز ( aromataze) والذي يحول هرمون التستوستيرون الذكوري إلى هرمون الاستروجين الأنثوي”.

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وأضاف د. وليد البكر، أن ذلك يسبب عدم التوازن للرجل، ويحصل ضعف القدره الجنسية والتثدي وضعف الخصوبة.

ولفت د. وليد البكر، إلى أن من أخطر الأعراض هو ضعف تصنيع الحيوانات المنويه وتحفز حصول مقاومة الأنسولين المسببه للسكري.

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