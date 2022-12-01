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التزموا بالتعليمات.. تحذير عاجل من الأرصاد على 6 مناطق

التزموا بالتعليمات.. تحذير عاجل من الأرصاد على 6 مناطق

التزموا بالتعليمات.. تحذير عاجل من الأرصاد على 6 مناطق
٠٥:٣١:٠٤ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد أجزاء من مناطق: “الشرقية، القصيم، الرياض، حائل”، ومن ثمّ الجوف والحدود الشمالية هطول أمطار متوسطة، ابتداءً من الأحد المقبل.

وأوضح المركز أنه سيكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذه الحالة من خلال تقرير خاص يصدر في وقت لاحق.

ودعا المركز الجميع إلى الانتباه والتقيد بتعليمات الجهات المختصة ومتابعة معلومات الطقس.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في جدة، و32 درجة في مكة المكرمة والقنفذة، و31 في جازان والأحساء وشرورة، و28 درجة في الرياض و27 في المدينة المنورة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة خاصة في أبها والباحة، فيما كانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم بالمملكة 16 درجة في طريف.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الطقس بارد على أجزاء من مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، إضافة إلى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

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يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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