6 حقوق لطلاب المدارس يجب مراعاتها
تواصل – فريق التحرير:
نشرت وكالة تعليق الدراسة تغريدة على حسابها عبر “تويتر” تتضمن العديد من الحقوق للطلاب في المدارس.
وقالت الوكالة إن للطلاب 6 حقوق في المدارس يجيب مراعاتها وهي كالتالي:
1- منع الإيذاء الجسدي أو النفسي أو تهديد بحسم درجات.
2-عدم الحرمان من تناول الإفطار.
3- لا يمنع من ذهاب لدورة المياة أو الشرب.
4-عدم تكليف الطالب بنسخ الواجب عقابًا له.
5-عدم السخرية منه أو استفزازه.
6-عدم طرد الطالب خارج الصف كعقوبه له.
تقويم التعليم: الحد الأعلى لدخول اختبار القدرات العامة 4 فرص
في سياق آخر، قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إن الحد الأعلى لدخول اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات، 4 فرص فقط.
جاء ذلك في حسابها على تويتر ردًا على سؤال يقول: “أنا خريجة السنة الماضية واختبرت 3 اختبارات السنة الماضية، هل لدي فرصة جديدة لخوض الاختبارات؟”.
وجاء الرد عليها كالتالي: “اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، وتتنوع في اختبارات ورقية ورقمية، علمًا بأن الحد الأعلى لدخول كلٍ من الورقي و الرقمي 4 فرص فقط”.
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