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6 حقوق لطلاب المدارس يجب مراعاتها

6 حقوق لطلاب المدارس يجب مراعاتها

6 حقوق لطلاب المدارس يجب مراعاتها
٠٥:٠٤:٤٥ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وكالة تعليق الدراسة تغريدة على حسابها عبر “تويتر” تتضمن العديد من الحقوق للطلاب في المدارس.

وقالت الوكالة إن للطلاب 6 حقوق في المدارس يجيب مراعاتها وهي كالتالي:

1- منع الإيذاء الجسدي أو النفسي أو تهديد بحسم درجات.

2-عدم الحرمان من تناول الإفطار.

3- لا يمنع من ذهاب لدورة المياة أو الشرب.

4-عدم تكليف الطالب بنسخ الواجب عقابًا له.

5-عدم السخرية منه أو استفزازه.

6-عدم طرد الطالب خارج الصف كعقوبه له.

تقويم التعليم: الحد الأعلى لدخول اختبار القدرات العامة 4 فرص

في سياق آخر، قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إن الحد الأعلى لدخول اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات، 4 فرص فقط.

جاء ذلك في حسابها على تويتر ردًا على سؤال يقول: “أنا خريجة السنة الماضية واختبرت 3 اختبارات السنة الماضية، هل لدي فرصة جديدة لخوض الاختبارات؟”.

وجاء الرد عليها كالتالي: “اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، وتتنوع في اختبارات ورقية ورقمية، علمًا بأن الحد الأعلى لدخول كلٍ من الورقي و الرقمي 4 فرص فقط”.

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6 حقوق لطلاب المدارس التعليم الطلاب حقوق الطلاب وكالة تعليق الدراسة

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