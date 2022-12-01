بالفيديو.. مدير توقعات الطقس والمناخ: شتاء هذا العام سيشهد غزارةً في الأمطار

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قال مدير توقعات الطقس والمناخ في الأرصاد، حمزة كومي، إن شتاء هذا العام سيشهد غزارة في الأمطار.

وأوضح في تصريحات لـ «الإخبارية»، أن أهم ما يميز شتاء هذا العام كثرة الأمطار المتساقطة وتوقعات بحالات مطرية متابعة خاصة في شهري ديسمبر ويناير وأنه غالبًا ما يكون هناك إجراءات احترازية من معظم الجهات الحكومية بناءً على التقارير الفصلية، للاستعداد وأخذ الحيطة والحذر.

هذا العام سيكون أدفأ مما هو معتاد

وأضاف خبير الأرصاد والمحلل بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إننا ندخل في فصل الشتاء تدريجيًا، وحسب التقارير والملخصات الأخيرة للتقرير المناخي لفصل الشتاء فإنه هذا العام سيكون أدفأ مما هو معتاد.

طقس بارد على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الطقس بارد على أجزاء من مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، إضافة إلى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

تكون السحب الرعدية الممطرة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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