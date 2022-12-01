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تراجع جديد في أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك».. وبرنت يسجل 86 دولارًا

تراجع جديد في أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك».. وبرنت يسجل 86 دولارًا

تراجع جديد في أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك».. وبرنت يسجل 86 دولارًا
٠٤:٥٥:٥٥ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، مع استمرار عدم اليقين قبل اجتماع مجموعة أوبك+ يوم الأحد القادم. إلا أن تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 في الصين حد من الانخفاض.

في الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، أو 0.5%، إلى 86.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا، أو 0.5%، إلى 80.13 دولار.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخامي القياس بأكثر من دولارين عند التسوية أمس الأربعاء، بفعل ضعف الدولار ووسط تفاؤل إزاء انتعاش الطلب الصيني.

حالة من عدم اليقين

في سياق متصل، وبحسب “رويترز”، قال محللو الأبحاث لدى (إيه.إن.زد) في مذكرة اليوم الخميس: “لا تزال هناك حالة من عدم اليقين في السوق بشأن قرار أوبك حيث يتوقع البعض خفضا (للإنتاج) بينما يقول آخرون إن تمديد العمل بالاتفاق الحالي هو الاحتمال الأقرب”.

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين منهم روسيا، في الرابع من ديسمبر. وقالت مصادر لرويترز أمس الأربعاء إن قرار أوبك+ عقد اجتماعها افتراضيا يشير إلى أن احتمال تغيير السياسة ضئيل.

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الكلمات الدلالية:
أسعار النفط أوبك النفط برنت خام برنت

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