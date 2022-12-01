البرلمان الأوروبي يوافق على إعفاء الكويتيين من تأشيرة «شنجن» بشروط

تواصل – وكالات:

أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، اليوم، الموافقة على إعفاء مواطني قطر والكويت من تأشيرة «شنجن».

تأييد 42 صوتًا مقابل رفض 16 صوتًا

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن اللجنة أوضحت أنها جرى تمرير الموافقة على إعفاء مواطني قطر والكويت من تأشيرة «شنجن» بتأييد 42 صوتًا مقابل رفض 16 صوتًا.

وأضافت أنه وفقًا لتقرير اللجنة، فإن الموافقة على إعفاء الكويتيين من تأشيرة «شنجن» جاءت مشروطة بوقف تطبيق عقوبة الإعدام، وذلك قبل سريان الإعفاء، من خلال المفاوضات الثنائية بين الجانبين.

ومطلع الشهر الماضي، أكدت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي أن ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة شنجن، الموجود في البرلمان الأوروبي، على المسار الصحيح.

وأشارت إلى أنه عندما ينتهي البرلمان الأوروبي من التصويت على الإعفاء فإنه ينبغي على مجلس أوروبا الموافقة عليه، وذلك طبقًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن البرلمان يدعم ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة شنجن لتسهيل عملية سفرهم مما ينعش صناعة السياحة في أوروبا حيث تستغرق مدة إصدارها نحو 3 أيام.