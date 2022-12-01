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عاصرتْ 30 حاكمًا.. معلومات لا تعرفها عن أقدم سلحفاة في العالم

عاصرتْ 30 حاكمًا.. معلومات لا تعرفها عن أقدم سلحفاة في العالم

عاصرتْ 30 حاكمًا.. معلومات لا تعرفها عن أقدم سلحفاة في العالم
٠٤:٥٧:٥٧ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير: 

يعد “جوناثان” أقدم سلحفاة في العالم، حسبما أكدت رسميًا موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ويفضل التهام الحشائش في الحديقة أو أخذ حمام بارد أو النوم في ظلال الأشجار.

ويعيش “جوناثان” وهو سلحفاة ذكر – على ما يبدو – في جزيرة سانت هيلينا، وهي محمية بريطانية قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، كرمز للجزيرة سيجرى الاحتفال بعيد ميلاد جوناثان الـ 190 هناك خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2022.

أقدم سلحفاة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 190

ينتمي إلى نوع فرعي من سلاحف سيشيل العملاقة

وينتمي إلى نوع فرعي من سلاحف سيشيل العملاقة، مع ثلاث سلاحف عملاقة أخرى، ديفيد وفريد وإيما، في حديقة مقر حاكم سانت هيلينا، وهو مبنى من الحقبة الاستعمارية بني على الطراز الجورجي في بركان خامد.

وقال المشرف على رعاية جوناثان، الطبيب البيطري جو هولينز، أن التزاوج مع إيما كان أحد الأنشطة المفضلة لجوناثان، ولكن مع تقدمه في السن أصبح جوناثان “رجلاً مسنًا متمهلاً” يحب أن يسير في طريقه الخاص.

أقدم سلحفاة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 190

السلحفاة في الجزيرة منذ عام 1882

ويعيش جوناثان منذ 1882 في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 121 كيلومترًا مربعًا ويقطنها 4500 نسمة.

وقبل 60 عامًا من ميلاده توفي هناك نابليون بونابرت الذي تم نفيه إلى سانت هيلينا، وكانت السلحفاة هدية للبريطاني السير ويليام جراي، الذي أصبح فيما بعد حاكمًا لسانت هيلينا (1897 – 1890). ومنذ ذلك الحين يعيش جوناثان في حديقة المنزل حيث رأى 30 حاكمًا يأتون ويذهبون.

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