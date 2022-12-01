الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«إنفاذ» يُقيم 20 مزادًا لبيع أكثر من 200 عقار ومنقول
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«إنفاذ» يُقيم 20 مزادًا لبيع أكثر من 200 عقار ومنقول

«إنفاذ» يُقيم 20 مزادًا لبيع أكثر من 200 عقار ومنقول

«إنفاذ» يُقيم 20 مزادًا لبيع أكثر من 200 عقار ومنقول
٠٤:٢٤:٤٠ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة 20 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 200 عقار في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة ما بين 3 حتى 8 ديسمبر من العام الحالي.

أنواع المزادات والمناطق التي أعلن عنها «إنفاذ»

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بـ:

1 – مزاد ربوة جدة الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمحافظة جدة.

2 – مزاد الواجهة الغربية الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمدينة الطائف.

3 – مزاد الخيرات الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات بمنطقة الرياض.

4 –  مزاد هطال الإلكتروني الذي يعرض 52 عقارًا بمدينة بريدة.

5 – مزاد نما الإلكتروني الذي 24 عقارًا بمدينة الرياض.

6 – مزاد ربوة الشمال الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات في كل من سكاكا وطبرجل.

7 –  مزاد الأصول الإلكتروني الذي يعرض 13 عقاراً بمنطقة الرياض.

8 – مزاد منافع القصيم الحضوري الذي يعرض 13 عقارًا في منطقة القصيم.

10 – مزاد زخرف الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارًا في كل من جازان وعسير ومكة المكرمة.

11 –  مزاد المرجان الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات في كل من حفر الباطن والخفجي.

12 – مزاد أوبال الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارًا بمكة المكرمة.

13 – مزاد ديار القصيم الهجين الذي يعرض 25 عقارًا بمنطقة القصيم.

14 – مزاد النور الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارًا في مدينة حائل.

15 – مزاد أصيل الإلكتروني الذي يعرض عقارين في كل من الجبيلة وحريملاء بمنطقة الرياض.

16 – مزاد فيافي نجد الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات بمنطقة الرياض.

17 – مزاد التلال الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارًا بحفر الباطن.

18 – مزاد أصيل الهجين لعرض عقارين بالدرعية.

19 – مزادات المنقولات التي تبدأ بمزاد محتويات ورشة حدادة ويقام على مجموعة من الأدوات والمعدات المختصة بالحدادة في محافظة الطائف.

20 – مزاد هبوب الشمال على مواد صحية وكهربائية بعرعر، ثم مزاد على بضائع وأدوات تجميل بمدينة سكاكا.

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