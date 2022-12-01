تسريب صور وفيديوهات لسيارة Geely المنتظرة لمنافسة أقوى مركبات تويوتا

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كشفت بعض مواقع الإنترنت عن صور وفيديوهات للسيارة الجديدة التي ستطرحها Geely لتكون منافسًا قويًا لمركبات Camry الشهيرة من تويوتا.

والسيارة Emgrand X7 المنتظرة أتت شبيهة من حيث الحجم والأبعاد بسيارات Camry الحديثة وأتى هيكلها بطول 4 أمتار و63 سنتيمترا.

وأظهرت الصور والفيديوهات أن السيارة حصلت على تصميم مميز جدًا للواجهة الأمامية يتداخل فيه الكروم مع ألياف الكربون والزجاج بصورة أنيقة.

كما حصلت السيارة على سقف بانورامي كبير، وعلى عجلات عريضة بمقاسات تبدأ من 16 إنشًا، كما جهّزت بمصابيح تعمل بتقنيات LED الحديثة.

عناصر من الجلد تزين السيارة

وبالنسبة لواجهة القيادة فقط تزينت بعناصر من الجلد، وثبت في منتصفها شاشة لمسية كبيرة، ووضع قبالة السائق شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية، أما أنظمة الإضاءة الداخلية للقمرة فأتت بتقنيات التحكم عبر اللمس.

وأوضحت التسريبات أن السيارة ستحصل على أنظمة أمان متطورة تعتمد على الكاميرات وحساسات المسافات، وستجهز بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر. ومن المقرر أن تعمل المركبة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 115 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات أو علب سرعة يديوية بـ 5 سرعات، أما أسعارها فستتراوح ما بين 9600 و12400 دولار.

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