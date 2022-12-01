الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على مقيم بمحافظة بيشة.. والكشف عن جنسيته وما عُثر عليه بحوزته
الكرملين: «الناتو» لا يزال يفرض الحرب ويُفضّل القتال حتى آخر أوكراني
للمرة الثامنة.. البرلمان اللبناني يُخفق في انتخاب رئيسٍ للجمهورية
بالفيديو.. صندوق الاستثمارات العامة يبرز أفضل مميزات مطار الملك سلمان الدولي
329 تريليون قدم مكعب.. تعرف على أكبر حقول الغاز في المملكة (فيديو)
بالفيديو.. تعرّف على الطرق الجديدة لعصابات النصب والاحتيال داخل المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

القبض على مقيم بمحافظة بيشة.. والكشف عن جنسيته وما عُثر عليه بحوزته

القبض على مقيم بمحافظة بيشة.. والكشف عن جنسيته وما عُثر عليه بحوزته

القبض على مقيم بمحافظة بيشة.. والكشف عن جنسيته وما عُثر عليه بحوزته
٠٤:٢٣:٣٣ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ألقى مركز الضبط الأمني بجمعور في محافظة بيشة القبض على مقيم من الجنسية الهندية بحوزته 120 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبته.

وأكد المركز أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

كانت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير قبضت على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة سراة عبيدة، بحوزتهم (76) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وتم إيقاف المضبوطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

الأمن البيئي

وفي سياق آخر، ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية ضمن النطاق المكاني لتنفيذ مهامها في محافظة الوجه بمنطقة تبوك (4) مواطنين لصيدهم دون تصريح.

وضبط بحوزتهم (80) طلقة شوزن، ومنظار نهاري وجهازا ملاحة وجهاز لاسلكي و(3) أسلحة بيضاء وشبك صيد، وتم تحريز المضبوطات وتسليم المخالفين لجهة الاختصاص.

اقرأ أيضًا:

بدء التقديم في وظائف جامعة بيشة.. الرابط والتفاصيل

ضبط 6 مخالفين بحوزتهم 76 كيلو جرامًا من القات المخدر بعسير

الكلمات الدلالية:
السعودية السعودية الآن القات القات المخدر القبض نبات القات

مواد ذات صلة

المزيد
محكمة كندية ترفض دعوى ضد بيع مركبات مدرعة للمملكة

محكمة كندية ترفض دعوى ضد بيع مركبات مدرعة للمملكة

٠٨:٢٠ ص، الأربعاء، ٢٥ يناير ٢٠١٧
“العريدي” يستقبل شكاوى المواطنين بـ”بلدية العزيزية”.. الثلاثاء

“العريدي” يستقبل شكاوى المواطنين بـ”بلدية العزيزية”.. الثلاثاء

٠٤:٤٢ م، الأحد، ٠١ فبراير ٢٠١٥
مصادر: «شمعون» يعطّل المعاملات بجوازات مكة المكرمة

مصادر: «شمعون» يعطّل المعاملات بجوازات مكة المكرمة

١٠:٥٨ ص، الثلاثاء، ٣١ يناير ٢٠١٧
مستشفى الحرس بالمدينة يسجل إنجازاً بعملية جراحية في أُذن مريض

مستشفى الحرس بالمدينة يسجل إنجازاً بعملية جراحية في أُذن مريض

١٢:٥١ م، الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *