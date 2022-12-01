القبض على مقيم بمحافظة بيشة.. والكشف عن جنسيته وما عُثر عليه بحوزته

تواصل – فريق التحرير:

ألقى مركز الضبط الأمني بجمعور في محافظة بيشة القبض على مقيم من الجنسية الهندية بحوزته 120 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبته.

وأكد المركز أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

كانت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير قبضت على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة سراة عبيدة، بحوزتهم (76) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وتم إيقاف المضبوطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

الأمن البيئي

وفي سياق آخر، ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية ضمن النطاق المكاني لتنفيذ مهامها في محافظة الوجه بمنطقة تبوك (4) مواطنين لصيدهم دون تصريح.

وضبط بحوزتهم (80) طلقة شوزن، ومنظار نهاري وجهازا ملاحة وجهاز لاسلكي و(3) أسلحة بيضاء وشبك صيد، وتم تحريز المضبوطات وتسليم المخالفين لجهة الاختصاص.

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