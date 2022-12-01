للمرة الثامنة.. البرلمان اللبناني يُخفق في انتخاب رئيسٍ للجمهورية

تواصل – فريق التحرير:

للمرة الثامنة على التوالي، فشل البرلمان اللبناني بجلسته التي عقدها اليوم في انتخاب رئيس للجمهورية.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن نتيجة الاقتراع أسفرت عن حصول المرشح ميشال معوض على 37 صوتًا، بينما قدم 52 نائبًا ورقة بيضاء، وحصل المرشح عصام خليفة على 4 أصوات، ولبنان الجديد 9 أصوات، و5 أصوات لأسماء مختلفة، و4 أوراق ملغاة.

من ناحيته حدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الخميس المقبل 8 ديسمبر موعدًا لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل.

تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب

وكان البرلمان اللبناني قد أخفق بعدة جلسات في انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب، في حين لم تعقد الجلسة الثانية الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب.

النصاب حدد الأصوات اللازمة لانتخاب الرئيس بالثلثين

وحسب الدستور، يحتاج انعقاد جلسة الانتخاب إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان، بينما حدد نصاب الأصوات اللازمة لانتخاب الرئيس بغالبية الثلثين في الدورة الأولى، والغالبية المطلقة في الدورات التالية.

لابد من حصول مرشح على أغلبية 86 صوتًا

وينص الدستور اللبنانى على فوز المرشح الذي يحصل على أغلبية 86 صوتًا من بين أصوات 128 عضوًا بالمجلس في الجولة الأولى للانتخاب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذا العدد، تجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوتًا.

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