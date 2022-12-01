بالفيديو.. صندوق الاستثمارات العامة يبرز أفضل مميزات مطار الملك سلمان الدولي

تواصل – فريق التحرير:

كشف صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن بعض سمات ومميزات مطار الملك سلمان الدولي في الرياض.

وقال الصندوق إن مطار الملك سلمان بمثابة معلم جديد في الرياض، يعكس أصالة الثقافة السعودية.

ونشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المطار يتبنى أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الاستدامة ضمن عملياته التشغيلية.

وأضاف أن مطار الملك سلمان الدولي يضع الاستدامة ضمن أولوياته، حيث سيكون مدعومًا بمصادر الطاقة المتجددة.

وتابع أن المطار سيوفر تجربة فريدة للمسافرين، تركز على تقديم خدمات ملائمة ومريحة وفق أعلى المعايير والابتكارات التقنية الرائدة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، قد أعلن عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

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