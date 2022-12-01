الكرملين: «الناتو» لا يزال يفرض الحرب ويُفضّل القتال حتى آخر أوكراني

تواصل – وكالات:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الناتو لا يزال يفرض الحرب ويفضل القتال حتى آخر أوكراني.

وحسب «سبوتنيك»، فقد أكد أن حلف الناتو لا يزال يفضل القتال حتى آخر أوكراني وما زال التحالف يضخ أوكرانيا بأسلحته. وبالتالي فإن إطالة أمد الحرب، يعقد الوضع بالنسبة للنظام الأوكراني.

موسكو مستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر

وكشف وزير الخارجية الروسي أن روسيا لم تطالب بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدًا على أن موسكو مستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر، مشيرًا إلى أن الغرب كان يراهن على عدم قدرة روسيا على استعادة مكانتها سواء في أوروبا أو حول العالم، وأن عملية التوسيع المتهورة لعضوية الناتو قوضت المبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

مقتل 40 جنديًا أوكرانيًا

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها سيطرت على مدينة أندريفكا في دونيتسك وقتلت ما لا يقل 40 جنديًا أوكرانيا.

وأوضحت أنه تم تحرير قرية أندرييفكا بدونيتسك بالكامل في اتجاه دونيتسك، وذلك نتيجة للعمليات الهجومية للقوات الروسية، مؤكدة أنه تم تحييد عشرات الجنود الأوكرانيين وتدمير دبابتين وخمس مركبات قتالية مدرعة.

روسيا شنت 41 غارة و28 قصفًا صاروخيًا

فيما كشفت هيئة الأركان الأوكرانية أن روسيا شنت 41 غارة و28 قصفًا صاروخيًا ضد مواقع قواتنا ومناطق مأهولة بالسكان في خيرسون.

بريطانيا تضيف 22 عقوبة جديدة على روسيا

يأتي هذا في الوقت الذي فرضت فيه بريطانيا عقوبات جديدة استهدفت 22 مسؤولًا روسيًا اضطلعوا بدور في تعبئة قوات الاحتياط للقتال في أوكرانيا، وأن العقوبات تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر إلى المملكة المتحدة.

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