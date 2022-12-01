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بالفيديو.. تعرّف على الطرق الجديدة لعصابات النصب والاحتيال داخل المملكة
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بالفيديو.. تعرّف على الطرق الجديدة لعصابات النصب والاحتيال داخل المملكة

بالفيديو.. تعرّف على الطرق الجديدة لعصابات النصب والاحتيال داخل المملكة

بالفيديو.. تعرّف على الطرق الجديدة لعصابات النصب والاحتيال داخل المملكة
٠٣:٤٢:٥٩ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير المتخصص والاستشاري أ.د.فهد الخضيري، أن هناك طريقة نصب واحتيال ضمن عشرات الطرق المستحدثة لاستغلال تعاطف المجتمع المحب لعمل الخير.

ونشر مقطع فيديو على حسابه في «تويتر»، يظهر أحد الشباب قام باكتشاف عصابة «تسول» جاءت له مرتين في اليوم نفسه.

وحسب الفيديو.. فإن العصابة عادة ما تأتي راكبة مع سائق تاكسي محتال مثلهم ويزعمون أنهم مرضى وما عندهم قيمة مشوار التاكسي 190 ريالاً ويقتسمونها مع السائق المحتال.

لا تخدعك المبيعات الـ«أونلاين» بهذه الطريقة

كما حذر الخضيري من أنه حتى لا تخدعك المبيعات الـ«أونلاين» عليك بهذه الطريقة التي تكشف زيف بعض مسوقي المنتجات عبر وسائل التواصل.

وأوضح أنه عند تصوير شيء ما فلابد من وضع بجواره مسطرة أو قلم أو شيء مألوف لمقارنته به، أو أي مقياس لتقدير الحجم الحقيقي للشيء الذي يشرحه بعض البائعين على السوشيال ميديا، فقد ينخدع البعض بالمبيعات الـ «أونلاين» بإرسال صورة مضّخمة للشيء المراد بيعه فيتخيله الناس أنه كبير.

مواقع مزّيفة تتصل هاتفيًا بالعملاء

وحذر الخضيري من مواقع مزّيفة تتصل هاتفيًا بالعملاء، مؤكدًا أن كلها مواقع احتيال ونصب وسرقة، مطالبًا الجميع عند فتح «جوجل» بضرورة التحقق من الأسماء الصحيحة للمواقع الموثوقة.

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الخضيري الطرق الجديدة للنصب المبيعات أونلاين المتسولين فهد الخضيري

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