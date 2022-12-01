329 تريليون قدم مكعب.. تعرف على أكبر حقول الغاز في المملكة (فيديو)

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كشفت قناة “الإخبارية” عن أكبر حقول الغاز في المملكة وذلك في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على تويتر.

وأوضح الفيديو أن إجمالي احتياطيات المملكة المؤكدة من الغاز الطبيعي يبلغ 329 تريليون قدم مكعب، وبحلول 2030 ستكون المملكة ثالث أكبر منتج للغاز عالميًا.

أكبر حقول الغاز في المملكة

1- حقل الجافورة

أكبر حقل غاز غير مصاحب للنفط في المملكة باحتياطيات تقدر بـ 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وسيتم البدء في إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل قي 2024.

2- حقل “أوتاد”

يقع في جنوب غربي حقل الغوار وشهد تدفقًا للغاز بمعدل 27 مليون قدم مكعبة.

3- حقل “الدهناء”

يبعد عن الظهران 230 كيلو متر وتدفق الغاز يصل لـ 26 مليون قدم مكعب.

4- حقل “شدون”

يبعد 180 كيلو متر جنوب شرق الرياض وتدفق الغاز بمعدل 27 مليون قدم.

5- حقل شهاب

يقع في منطقة الربع الخالي ويتضمن بئرًا واحدة تنتج 31 مليون قدم مكعب.

6- حقل “الشرفة”

في منطقة الربع الخالي ويصل تدفق الغاز إلى 16.9 مليون قدم مكعبة.

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