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4 صفقات خاصة في سوق الأسهم اليوم بقيمة 100 مليون ريال

4 صفقات خاصة في سوق الأسهم اليوم بقيمة 100 مليون ريال

4 صفقات خاصة في سوق الأسهم اليوم بقيمة 100 مليون ريال
٠٣:٣٤:١١ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهد سوق الأسهم، في تعاملات اليوم، إجراء 4 صفقات خاصة بقيمة 100.4 مليون ريال على نحو 4.55 مليون سهم، تمت على عدد من الشركات المدرجة في السوق الرئيسة.

وجاءت الصفقات التي تم إجراؤها على النحو التالي:

1- شركة سهل  وبلغ السعر 20 بكمية متداولة  1,100,000 وقيمة 22,000,000 .

2- وأيضا شركة سهل وبلغ السعر 20 بكمية متداولة 3,000,000  وقيمة 60,000,000.

3- الأهلي وبلغ السعر 51.4 بكمية متداولة 155,907 وقيمة 8,013,620.

4 – الرياض وبلغ السعر 34.5 بكمية متداولة 300,000 وقيمة 10,350,000.

ويوم الأحد الماضي، أغلق مؤشر الأسهم الرئيس منخفضًا 142.29 نقطة ليقفل عند مستوى 10796.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ملياري ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 74 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 241 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 173 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ربحًا

وكانت أسهم شركات شمس، وسليمان الحبيب، والحفر العربية، ومجموعة الحكير، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، وأسلاك، واليمامة للحديد، والبحر الأحمر، ونماء للكيماويات الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 9.69% .

وكانت أسهم شركات مرافق، والتصنيع، و بترو رابغ، ودار الأركان، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات مرافق، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، و إس تي سي، ومعادن، هي الأكثر نشاطا بالكمية.

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