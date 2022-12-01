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العدل تكشف خطوات الاستفادة من خدمة العقارات عبر ناجز (فيديو)

العدل تكشف خطوات الاستفادة من خدمة العقارات عبر ناجز (فيديو)

العدل تكشف خطوات الاستفادة من خدمة العقارات عبر ناجز (فيديو)
٠٣:٣٢:٣٣ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العدل عن خطوات الاستفادة من خدمة العقارات للمنشآت عبر بوابة ناجز.

ونشرت “الوزارة” فيديو عبر صفحاتها الشخصية موضحة تلك الخطوات، حيث يتم الدخول على الموقع الرسمي ومن لوحة المعلومات الدخول على “إدارة الحسابات”

وأوضحت أنه بعد ذلك يتم الدخول بحساب المنشأة والضغط على قسم العقارات والاطلاع على عقارات المنشأة ثم الضغط على تحميل الصك.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من خدمة للاعتراض على الحكم عبر بوابة ناجز.

خطوات للاعتراض على الحكم

وأوضحت على حساب العناية بالمستفيدين، أن الاعتراض عبارة عن خدمة إلكترونية تُمكّن المستفيدين من تقديم لائحة اعتراضية على حكم قضائي، حيث يجب توضيح أسباب المعارضة ضمن الطلب، مشيرة إلى أن خطوات الاعتراض على الحكم عبر بوابة ناجز، هي:

1 – الدخول على البوابة وفتح قائمة القضايا.

2 – تحديد القضية المطلوبة.

3 – الضغط على أيقونة الطلبات.

4 – اختيار طلب الاعتراض على الحكم.

5 – تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

في الوقت نفسه، أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن المحامي يعد شريكًا للوزارة في العملية القضائية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية العدل ناجز وزارة العدل

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