الغذاء والدواء تعثر على 15 طنًا من المنتجات بمصنع أعلاف مخالف للاشتراطات

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رصدت هيئة الغذاء والدواء مصنع أعلاف مخالف لاشتراطات إدراج تواريخ الصلاحية مع تدني مستوى النظافة في المنشأة، تم ضبط 15 طن من المنتجات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل، تستعد الهيئة بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، للعمل بالآلية الجديدة للتعامل مع براءات الاختراع عند تسجيل المستحضرات الصيدلانية الجنيسة، وذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

رفع مستوى الشفافية في إجراءات الهيئة

وقالت الهيئة إن هذه الآلية تهدف إلى رفع مستوى الشفافية في إجراءات الهيئة، وتعزيز مستوى الثقة في إجراءات التعامل مع براءات الاختراع الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية، إضافةً إلى تسهيل إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلانية الجنيسة.

وقد تضمنت الآلية كيفية التعامل مع براءة الاختراع الخاصة بالأدوية المبتكرة، وهي الأدوية التي تحتوي على مادة فعالة جديدة، وذلك عند قيام الهيئة بتسجيل الأدوية الجنيسة، وهي الأدوية التي تحتوي على المادة الفعالة نفسها في المستحضر المبتكر، وتتكافأ حيويًا معه، وقد تختلف في اللون، والنكهة، والسعر، لكنها متطابقة من ناحية المادة الفعّالة، والتركيز، والجرعة، وطريقة الاستخدام، والادعاءات الطبية.

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