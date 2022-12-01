قوات الاحتلال تُنفّذ 833 اعتداءً على الفلسطينيين الشهر الماضي

تواصل – واس:

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 833 اعتداءً على الفلسطينيين في الضفة الغربية الشهر الماضي تنوعت ما بين اعتداء جسدي على الأطفال والنساء، وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار.

وأوضح منسق التوثيق في هيئة مقاومة الجدار أمير داوود في تصريح صحفي أن الاحتلال هدم 70 منزلاً ومنشأة تجارية وزراعية الشهر الماضي، وجرفت 797 من الأراضي الزراعية في طوباس وسلفيت ونابلس وأريحا، دمّرت فيها 2780 شجرة مثمرة.

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استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

وحسب وكالة أنباء فلسطين «وفا»، فقد استشهد فلسطينيان اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين شمال الضفة الغربية بعشرات الآليات العسكرية ، وسط إطلاق نار كثيف ومحاصرة منازل فلسطينية، وإغلاق المنطقة .

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد فلسطينيين في حي الهدف بمدينة جنين، كما أصيب العشرات بحالات اختناق بعد إطلاق قوت الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع.

الاحتلال يعتقل عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية

كما اعتقلت قوات الاحتلال عشرة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهم أربعة تم اعتقالهم خلال اقتحام مدينة جنين التي شهدت استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وتركزت الاعتقالات والاقتحامات وفق نادي الأسير الفلسطيني في الخليل ونابلس بالضفة الغربية.

الاحتلال يقتحم مدرسة تقوع بمدينة بيت لحم

واقتحمت قوات الاحتلال مدرسة تقوع بمدينة بيت لحم، واعتدت على المدرسين والطلبة بعد محاصرة المنطقة، وإطلاق القنابل الغازية السامة، كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالقنابل الغازية المسيلة للدموع، وذلك في إطار الاستهداف المستمر للمزارعين.

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